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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| الصين تعرقل صفقة بقيمة 5.4 مليار دولار لـ"إنتل".. وتحفة قادمة من سامسونج بأرخص سعر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أفضل وأرخص هاتف Oppo أوبو تشتريه في السوق المصري

 

يعد هاتف Oppo A77 واحد من أفضل الهواتف الذكية المميزة بسعر رخيص في السوق المصري، حيث تم إطلاقه من شركة أوبو الصينية ليناسب الشباب ومحدودي الدخل وكل من يبحثون عن هاتف بمواصفات جيدة تتناسب مع قدراته المادية.

 

هاتف Galaxy A05 .. تحفة قادمة من سامسونج بأرخص سعر


تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق هاتف جديد بسعر رخيص خلال الفترة المقبلة مع عدد من المواصفات الجيدة ، حيث كشفت عدد من التسريبات أن الهاتف سينطلق خلال الأيام المقبلة وذلك بعد حصوله على عدد من شهادات الاعتماد.

 

خبراء ينصحون بتغيير 3 إعدادات في هواتف آيفون فورا


يتطلب الحفاظ على بطارية هواتف آيفون الالتزام بعدد من التعليمات التي تتطلب منا الحرص بشأن طريقة تعاملنا مع الهاتف والتطبيقات التي تستخدمها وأن تكون على دراية بالتطبيقات التي تستهلك معظم طاقة البطارية مثل التطبيقات التي تعمل مع  GPS.

 

الصين تعرقل صفقة بقيمة 5.4 مليار دولار لـ"إنتل" للاستحواذ على إحدى الشركات


اضطرت شركة Intel إنتل الأمريكية إلى التراجع عن إتمام صفقة شراء شركة Tower Semiconductor المتخصصة في الرقائق وأشباه الموصلات، نظرا لأنها لم تتمكن من الحصول على "الموافقات التنظيمية المطلوبة" من الصين.

 

لو نسيت كلمة السر.. اعرف كيفية فتح موبايلك الآيفون بأسهل طريقة ؟


قد تكون هناك بعض الحالات التي تنسى فيها رمز المرور الخاصة بهاتفك الآيفون، أو قد يتم تعطيل هاتفك، أو حتى عندما يكون لديك هاتف آيفون مستعمل تم إغلاقه وتريد فتحه والدخول عليه، وفي مثل هذه الحالات، سيتعين عليك تجاوز رمز مرور قد تكون للوصول إلى هاتفك.

 

FBI يصدر تحذيرا للمستخدمين بسبب عمليات احتيال يمكنها سرقة الحسابات البنكية


حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI من عمليات احتيال جديدة يقوم بها مقرصني الإنترنت يمكنها استنزاف الحسابات المصرفية للمستخدمين.

 

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