أخبار التكنولوجيا| الصين تعرقل صفقة بقيمة 5.4 مليار دولار لـ"إنتل".. وتحفة قادمة من سامسونج بأرخص سعر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يعد هاتف Oppo A77 واحد من أفضل الهواتف الذكية المميزة بسعر رخيص في السوق المصري، حيث تم إطلاقه من شركة أوبو الصينية ليناسب الشباب ومحدودي الدخل وكل من يبحثون عن هاتف بمواصفات جيدة تتناسب مع قدراته المادية.



تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق هاتف جديد بسعر رخيص خلال الفترة المقبلة مع عدد من المواصفات الجيدة ، حيث كشفت عدد من التسريبات أن الهاتف سينطلق خلال الأيام المقبلة وذلك بعد حصوله على عدد من شهادات الاعتماد.



يتطلب الحفاظ على بطارية هواتف آيفون الالتزام بعدد من التعليمات التي تتطلب منا الحرص بشأن طريقة تعاملنا مع الهاتف والتطبيقات التي تستخدمها وأن تكون على دراية بالتطبيقات التي تستهلك معظم طاقة البطارية مثل التطبيقات التي تعمل مع GPS.



اضطرت شركة Intel إنتل الأمريكية إلى التراجع عن إتمام صفقة شراء شركة Tower Semiconductor المتخصصة في الرقائق وأشباه الموصلات، نظرا لأنها لم تتمكن من الحصول على "الموافقات التنظيمية المطلوبة" من الصين.



قد تكون هناك بعض الحالات التي تنسى فيها رمز المرور الخاصة بهاتفك الآيفون، أو قد يتم تعطيل هاتفك، أو حتى عندما يكون لديك هاتف آيفون مستعمل تم إغلاقه وتريد فتحه والدخول عليه، وفي مثل هذه الحالات، سيتعين عليك تجاوز رمز مرور قد تكون للوصول إلى هاتفك.



حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI من عمليات احتيال جديدة يقوم بها مقرصني الإنترنت يمكنها استنزاف الحسابات المصرفية للمستخدمين.