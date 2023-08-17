قرار بنزع ملكية أرض لإقامة مشروع صرف صحي بالمنوفية.. مستند

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 503 لسنة 2023 بشأن نزع ملكية أرض زراعية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم نزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي الواقعـة بحوض داير الناحية رقم 6 بمسطح 3 ط 16 س بناحية مجيرية - مركز أشـمون التابعة لمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية المرفقـة بقـرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2022 المنشور بالجريـدة الرسـمية.

إلى نص القرار: