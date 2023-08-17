عالم خيالي ثلاثي الأبعاد.. أفضل ألعاب ميتافيرس لعام 2023

الفضاء الافتراضي يتطور بسرعة العالم الرقمي، فيما يتعلق بـ الألعاب، فإن التجربة التي تقدمها تقنية الميتافيرس Metaverse، تحدث ثورة في الصناعة فإذا كنت ترغب في معرفة ما هو الجديد والرائج لتجربته أو استكشافه في عالم الميتافيرس لعام 2023؟، قمنا بإدراج أكثر 5 ألعاب ميتافيرس Metaverse إثارة وأفضلها للعب في عام 2023.

أفضل ألعاب ميتافيرس لعام 2023

تتمتع ألعاب ميتافيرس بعالم خاص حيث يمكننا المشي والتحدث والذهاب إلى المدرسة وممارسة العديد من الأشياء داخل عالم ثلاثي الأبعاد حيث يبدو كل شيء حقيقياً جداً، ويمكنك لعب ألعاب الواقع الافتراضي أثناء الجلوس في مكان واحد متصل عبر سماعات الرأس والنظارات للتمتع بعالم ثري ثلاثي الأبعاد بدلًا من عالم افتراضي مسطح ثنائي الأبعاد ومن بينها الألعاب التالية التي يمكنك تجربتها مع أصدقائك.



1. لعبة Decentraland:

هي عبارة عن منصة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى على أرضهم الافتراضية والحصول على تجارب ألعاب فريدة، حي تعد لعبة Decentraland هي مساحة رقمية للفنون والألعاب والتجارة الرقمية؛ باستخدام مجموعة تطوير البرامج SDK، يمكن للمستخدمين بناء أي شيء يتخيلونه وكسب المال منه، يمكن للمستخدمين استخدام العملة المشفرة MANA في Decentraland لإنشاء واستكشاف إبداعات ثلاثية الأبعاد وشراء عناصر وأرض مختلفة داخل اللعبة.

وكما يمكن للمستخدمين المختلفين التفاعل على Decentraland، وتبادل العناصر بينهم وحتى إنشاءها على أرض بعضهم البعض، كما تتيح اللعبة للمستخدمين الدخول في الأحداث والانضمام إلى العشائر، وكذلك كسب المكافآت من خلال الأحداث، وتحتوي على سوق وميزة SDK حيث يمكن لمنشئي المحتوى تطوير خدماتهم وتطبيقاتهم واستثمارها.

لعبة Decentraland

2. لعبة The Sandbox:

هي لعبة ثلاثية الأبعاد تعتمد على voxel، وهي مساحة افتراضية حيث يمكن للمستخدمين بناء عوالم ألعابهم وإضفاء الشرعية عليها، يحصل المستخدمون على محتوى مُعد مسبقا من الخيارات المتزايدة باستمرار، والتي يمكنهم استخدامها لبناء سيناريوهاتهم ومستوياتهم وتخصيصاتهم وأسلوب لعبهم البصري.

ويتضمن عالم Sandbox الوضع الإبداعي التقليدي ووضع البقاء، يقوم المستخدمون في في الوضع الأول بإنشاء مستوياتهم؛ وبينما في الوضع الآخر يواجه المستخدمون تحديات لبقاء على قيد الحياة أثناء موازنة مواردهم، يمكن للمستخدمين شراء سلعهم وبيعها باستخدام عملة داخل اللعبة أو أموال حقيقية، بما في ذلك الدعائم وأصول اللعبة والنماذج، كما تحتوي اللعبة على أدوات مفيدة يمكن للمستخدمين استخدامها لإنشاء تجارب ومستويات للألعاب.

Sandbox

3. لعبة Somnium Space:

تعد Somnium Space واحدة من أفضل ألعاب ميتافيرس Metaverse التي يمكن لعبها في عام 2023، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء مساحتهم الافتراضية ومشاركتها مع الآخرين، حي تعتمد اللعبة على تقنية blockchain لتوفير تجربة لعب ساحرة وآمنة، كما تتيح للمستخدمين إنشاء أرضهم الافتراضية وعالمهم الافتراضي، وهو سوق يمكنهم من خلاله شراء عناصر افتراضية، بما في ذلك الحيوانات والسيارات والمنازل والمزيد.

وكما يمكن للاعبين المشاركة في الأحداث الخاصة ولعب الألعاب المصغرة وكسب المكافآت منها

مجموعة مختلفة من الأنشطة في Somnium Space، تشمل السباق والاستكشاف والبناء والمزيد، ويوجد باللعبة سوق فيه مجتمع من اللاعبين لبيع وشراء عناصر افتراضية وبيئة ألعاب آمنة حيث يمكن لمجتمع من اللاعبين التفاعل وإنشاء واستكشاف عوالم افتراضية.

Somnium Space

4. لعبة Crypto Voxels:

تحتوي لعبة Crypto Voxels على عالم ميتافيرس يستخدم تقنية Ethereum blockchain، يحتوي هذا العالم الافتراضي على بنية تحتية واقعية، بما في ذلك المباني والطرق والطرود، لدي المستخدمين الطرود الخاصة بهم ويمكنهم إنشاء هياكل على تلك الطرود، كما يمكن استخدام عملات Ethereum الرقمية لشراء قطع الأرض.

وكما تتيح وحدات البكسل المشفرة للمستخدم إمكانيات لا حصر لها لبناء أي شيء على أرضه، وكما يمكن للاعبين بناء ممتلكاتهم أو تأجيرها أو بيعها، كما يمكنهم إضافة أو فصل الكتل وتضمين الفيديو والصوت والصور في خصائصها، يمكن لعب لعبة Crypto Voxels عبر متصفحات الويب مثل Google Chrome و Mozilla Firefox و Opera، ويمكن للمستخدمين حتى التحكم في ميتافيرس باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح وستحصل على أفضل تجربة افتراضية إذا كنت تستخدم سماعة الرأس VR.

Crypto Voxels

5. لعبة Blockchain Surfer:

تجلب لعبة Blockchain Surfer عالم من الفيزياء واقعية ورسومات ثلاثية الأبعاد كاملة، مما يتيح لك التفاعل مع لاعبين آخرين هنا يمكن للمستخدمين بناء عالمهم الافتراضي، حققت هذه اللعبة تقييمات رائعة منذ إطلاقها في أبريل 2021، مع نجاح 100000 لاعب مسجل في جميع أنحاء العالم، وتعد Blockchain Surfer هي واحدة من أفضل ألعاب Metaverse التي يمكن لعبها في عام 2023.

تمكن اللعبة المستخدمين من إنشاء كواكبهم الجديدة وشخصياتهم وسفنهم الفضائية وتخصيص المظهر والمهارات، كما يمكن للمستخدمين المشاركة في البطولات والمعارك للحصول على المكافآت، كما يوجد نظام تداول وسوق مدعوم من Ethereum حيث يمكن للاعبين بيع وشراء العناصر باستخدام العملة المشفرة.