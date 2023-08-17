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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يوافق لـ21 مواطنا على التجنس بجنسيات أجنبية

باسبور
باسبور

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 1269 لسنة 2023 بشأن الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. 

وجاء في القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من الـ21 مواطنا المدرجة أسماؤهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

D309A251-9E53-40DB-9004-7440C3F8FD63
D309A251-9E53-40DB-9004-7440C3F8FD63
الإحتفاظ بالجنسية المصرية التجنس بجنسيات اجنبية الجنسية الأجنبية القرار الوزارى وزير الداخلية جريدة الرسمية

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