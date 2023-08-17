عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«هندسة حلوان» تعلن فتح التسجيل لبرنامج ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان عن فتح باب التسجيل في برنامج ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

txt

تعرف على برنامج التصميم الداخلى البيئي EID في جامعة حلوان الأهلية

txt

تنسيق الجامعات الاهلية 2023.. التقدم للالتحاق بجامعة حلوان الأهلية عبر هذا الرابط

وأفاد الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان أن البرنامج يعد أول برنامج متكامل بالجامعات الحكومية المصرية يمنح درجة ماجستير العلوم فى هندسة الشبكات الكهربية الذكية، بنظام الساعات المعتمدة، ويربط البرنامج بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة (هندسة القوى الكهربية وهندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات) بما يؤهل خريجي البرنامج بالعمل فى مجال الشبكات الكهربية الذكية داخل وخارج مصر، ويقبل البرنامج حاملي درجة البكالوريوس فى أى من التخصصات الهندسية التالية هندسة القوى الكهربية هندسة الالكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسبات أو ما يُعادلها.

ويتم التدريس بنظام التعليم الهجين وتتم الدراسة في البرنامج بإجمالي 48 ساعة معتمدة للبرنامج 12 ساعة معتمدة مقررات المرحلة التمهيدية + 18 ساعة معتمدة مقررات اختيارية بمرحلة الماجستير  بالإضافة إلى رسالة ماجستير تعادل 18 ساعة معتمدة.

واللائحة الأكاديمية والمحتوى العلمى و العملى للبرنامج تم إعدادهم من خلال التعاون بين4 جامعات أوروبية و4 جامعات مصرية في اطار مشروع دولي ممول من الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى أنه يتم عمل منح جزئية لتخفيض الرسوم الدراسية للبرنامج للمتقدمين بالعام الأكاديمي 2023 /2024.
تخفيض 35% من الرسوم الدراسية لخريجي جامعة حلوان، وتخفيض 25% من الرسوم الدراسية لخريجى الجامعات الأخرى.

كلية الهندسة جامعة حلوان برنامج ماجستير العلوم هندسة الشبكات الكهربية الذكية الدكتور السيد قنديل Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

بعد اختياره قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك.. 5 عقبات تواجه أحمد مرتضى منصور

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

بالأسماء.. السماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

رفض 6 مليار جنيه.. تطور جديد يدعم اتحاد جدة لضم محمد صلاح

موضوعات متعلقة

الأحد .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا حول القيادة الفعالة

تنسيق المرحلة الثانية 2023| بدائل لكليتي الإعلام والألسن.. وتفاصيل الالتحاق بأقسام "آداب حلوان"

تنسيق الكليات 2023 .. كليات تقبل الحاصلين على 50%

تنسيق الكليات 2023| الطب 80% والعلوم 55%.. نكشف تفاصيل الالتحاق بالجامعات الأهلية

ترشيحاتنا

أنا راجل تاجر.. 3 سيناريوهات فى أزمة رحيل زيزو للشباب السعودي

اعراض القولون العصبي .. للنساء والأطفال وعلاجه

استمتع بعطلة 3 أيام قبل نهاية الصيف| موعد إجازة المولد النبوي 1445.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

فتح باب التنسيق الإلكتروني بجامعة الأزهر لهذه الفئات.. الأحد

استمرار الفريق أسامة ربيع عضوا بمجلس إدارة بنك قناة السويس

أقصى درجات الحيطة.. تحذيرات عاجلة ورفع الرايات الحمراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعبت عليه.. شاهد|موقف غريب من حرامي تجاه فتاة هرب شاب كان برفقتها

فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

طريقة عمل المجدرة بالرز أو البرغل

تفاصيل إطلاق الشمس عواصف أقوى وأكثر انتظاما.. هل هذا مؤشر خطير؟

فيديو

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

هقتحم بيته.. تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام تضعها في مرمى النقد

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ