أيامه معدودة.. 5 أسباب تكشف مخطط اتحاد الكرة للإطاحة بالبرتغالي بيريرا

يدرس اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الإطاحة بالبرتغالي فيتور بيريرا من منصب رئيس لجنة الحكام والاستعانة بالكوادر المصرية فى قادم الأيام.

وباتت ايام البرتغالي فيتور بيريرا معدودة فى لجنة الحكام وينتظر اتحاد الكرة عقد جلسة مع الخواجة فى قادم الأيام من اجل فض الارتباط معه بشكل ودي .

ويجهز اتحاد الكرة احد الكوادر المصرية بعيدا عن الحرس القديم من أجل قيادة لجنة التحكيم فى قادم الأيام.

صدى البلد يستعرض 5 أسباب أدت الي تفكير اتحاد الكرة فى رحيل بيريرا عن لجنة الحكام.

بيريرا وأزمة ملابس الحكام

نشبت أزمة حقيقية على هامش معسكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للحكام الواعدين الذى تم اجراؤه فى القاهرة .

وشهد معسكر الفيفا للحكام الواعدين نجاح 34 حكما فيما رسب حسام عزب فى الاختبارات.

بدأت الأزمة الخاصة بملابس الحكام الواعدين فى معسكر الفيفا عندما منح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا 35 شنطة ملابس للحكام الواعدين.

معسكر حكام الفيفا الواعدين شهد دخول عناصر تحكيمية اكثر من العدد الموجود فى الكشوفات ما ادي الي قيام اللجنة الرئيسية الى ترضية بعض الحكام عن زملاؤهم ومنحهم شنطة ملابس على حساب الاخرين.

الامر الذى ادى الي غضب الحكام الواعدين الذين تم اختيارهم من قبل الفيفا فى المعسكر ورفض ترضية اللجنة الرئيسية برئاسة بيريرا للبعض منهم على حساب زملائهم.

كما رفض الحكام الواعدين بمعسكر الفيفا عرض اللجنة الرئيسية بالتغاضي عن تفجير ازمة شنط الملابس مقابل استدعائهم في معسكر حكام النخبة القادم.

فشل مخطط بيريرا



عاد توفيق السيد عضو لجنة الحكام الى عمله عقب ازمته مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام حول ملف التعيينات باللجنة الرئيسية.

وكشفت مصادر مطلعة ان البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام خطط للإطاحة بتوفيق السيد عضو اللجنة من منصبه بداعي شكاوى حكام الدورى الممتاز من تعيين قضاة الملاعب بالمجاملات لإدارة مباريات البطولة المحلية.

أفادت ان حالة من الاستياء لدى توفيق السيد من تصرفات الخواجة بيريرا واعلن عدم استكماله المهمة لكن لم يتقدم بشكل رسمي باستقالته.

لفت الى ان عودة توفيق السيد من جديد الي منصبه وظهوره بمعسكر الحكام الواعدين تحت اشراف الفيفا جاء بعد تدخل شخصية إعلامية معروفة.



غياب المحكمات عن معسكر الكاف



سادت حالة من الغضب بين صفوف المحكمات بعد عدم ترشيح لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا اي عنصر نسائي للتواجد ضمن معسكر الكاف الذى اقيم في القاهرة.



معسكر CAF للمحكمات الواعدات الذى أقيم في القاهرة

لحكام الساحة والمساعدين والذي اُقيم موخرا في القاهرة انطلق من دون مشاركة صافرة تحكيم مصرية نسائية.

ورغم وجود الكوادر التحكيمية من العنصر النسائي الا ان معسكر محكمات الكاف خلا من اي عنصر نسائي تحكيمي مصري.

ووجهت العديد من المحكمات اللوم والانتقاد الي لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة لعدم الاهتمام بترشيح اي عنصر نسائي مصري من اجل المشاركة في معسكر الكاف فى القاهرة.



أزمة بدلات الحكام



نشبت أزمة فى الآونة الأخيرة بين البرتغالي فيتو بيريرا رئيس لجنة الحكام ومجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

جاء ذلك بعدما طرح فيتور بيريرا رفع بدلات الحكام عن مباريات القسمين الثاني والثالث على طاولة اتحاد الكرة.

فيتور بيريرا اخطر وليد العطار بأنه يرغب في رفع بدلات الحكام وذلك بسبب تكاليف السفر الباهظة التي يتحملها الحكام، وهو ما يقارب بدل الحكام عن المباريات.



وشمل مقترح فيتور بيريرا ان يحصل حكم الساحة في مباريات الدرجة الثانية على 3 ألاف جنيه والحكم المساعد على ألفين جنيه والحكم الرابع على 1500 جنيه ..

كما تضمن مقترح بيريرا ان يحصل حكم الساحة في مباريات الدرجة الثالثة على 1500 جنيه والحكم المساعد على 1000 جنيه والحكم الرابع على 750 جنيه.

الأمر الذى لم يلق اي استجابة لدى مجلس ادارة اتحاد الكرة والذى يرى انه يكبد خزينة الجبلاية الملايين في ظل الأزمة المالية التي يمر بها اتحاد الكرة.

مخطط ثروت سويلم للإطاحة بالخواجة

يقود اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة لوبي الإطاحة بالبرتغالي فيتور بيريرا من رئاسة لجنة الحكام فى قادم الأيام.

ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة يخطط لاقصاء بيريرا من منصبه والاستعانة بأحد أصدقاءه من خبراء التحكيم السابقين كي يحل بديلا.

وطرح ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة الاستعانة بخدمات أخد الثنائي جمال الغندور وسمير عثمان من اجل تولى منصب رئيس لجنة الحكام فى حال الإطاحة بالبرتغالي بيريرا.



واستغل اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة تلويح البرتغالي فيتور بيريرا بفسخ عقده استنادا الي تأخر حصوله على مستحقاته المالية فى الشهور الأخيرة وتواصل مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة من أجل الاطاحة بالخواجة من منصبه.

وأبدي ثروت سويلم استياءه من منح اتحاد الكرة راتبا للبرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الذى تخطي 120 ألف دولار.

وشدد سويلم لمسؤولي الجبلاية على انه يجب أن يكون رئيس لجنة الحكام مصريًا ويعرف ثقافة التحكيم المصري على غرار جمال الغندور وسمير عثمان.



واشار ثروت سويلم لمسؤولي الجبلاية الي انه لو استمر فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام فلن يحدث أي تقدم وتطور بشأن التحكيم المصري.

وطرح ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة اسماء لخلافة البرتغالي فيتور بيريرا جاء أبرزها : سمير عثمان ومحمد فاروق وجهاد جريشة وجمال الغندور.

