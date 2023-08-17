عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيامه معدودة.. 5 أسباب تكشف مخطط اتحاد الكرة للإطاحة بالبرتغالي بيريرا

بيريرا وخالد الدرندلي
بيريرا وخالد الدرندلي

يدرس اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الإطاحة بالبرتغالي فيتور بيريرا من منصب رئيس لجنة الحكام والاستعانة بالكوادر المصرية فى قادم الأيام. 

وباتت ايام البرتغالي فيتور بيريرا معدودة فى لجنة الحكام وينتظر اتحاد الكرة عقد جلسة مع الخواجة فى قادم الأيام من اجل فض الارتباط معه بشكل ودي . 

ويجهز اتحاد الكرة احد الكوادر المصرية بعيدا عن الحرس القديم من أجل قيادة لجنة التحكيم فى قادم الأيام. 

صدى البلد يستعرض 5 أسباب أدت الي تفكير اتحاد الكرة فى رحيل بيريرا عن لجنة الحكام.  

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

أنا راجل تاجر.. 3 سيناريوهات فى أزمة رحيل زيزو للشباب السعودي

بيريرا وأزمة ملابس الحكام

نشبت أزمة حقيقية على هامش معسكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للحكام الواعدين الذى  تم اجراؤه فى القاهرة .
وشهد معسكر الفيفا للحكام الواعدين نجاح 34 حكما فيما رسب حسام عزب فى الاختبارات.
بدأت الأزمة الخاصة بملابس الحكام الواعدين فى معسكر الفيفا عندما منح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا 35 شنطة ملابس للحكام الواعدين. 
معسكر حكام الفيفا الواعدين شهد دخول عناصر تحكيمية اكثر من العدد الموجود فى الكشوفات ما ادي الي قيام اللجنة الرئيسية الى ترضية بعض الحكام عن زملاؤهم ومنحهم شنطة ملابس على حساب الاخرين.
الامر الذى ادى الي غضب الحكام الواعدين الذين تم اختيارهم من قبل الفيفا فى المعسكر ورفض ترضية اللجنة الرئيسية برئاسة بيريرا للبعض منهم على حساب زملائهم.
كما رفض الحكام الواعدين بمعسكر الفيفا عرض اللجنة الرئيسية بالتغاضي عن تفجير ازمة شنط الملابس مقابل استدعائهم في معسكر حكام النخبة القادم.

شرط وحيد.. الزمالك يواجه شبح الإقصاء من كأس السوبر المصري.. تفاصيل

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

فشل مخطط بيريرا 
 

عاد توفيق السيد عضو لجنة الحكام الى عمله عقب ازمته مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام حول ملف التعيينات باللجنة الرئيسية.
وكشفت مصادر مطلعة ان البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام خطط للإطاحة بتوفيق السيد عضو اللجنة من منصبه بداعي شكاوى حكام الدورى الممتاز من تعيين قضاة الملاعب بالمجاملات لإدارة مباريات البطولة المحلية.
أفادت ان حالة من الاستياء لدى توفيق السيد من تصرفات الخواجة بيريرا واعلن عدم استكماله المهمة لكن لم يتقدم بشكل رسمي باستقالته.
لفت الى ان عودة توفيق السيد من جديد الي منصبه وظهوره بمعسكر الحكام الواعدين تحت اشراف الفيفا جاء بعد تدخل شخصية إعلامية معروفة.

بند مشروط .. 12 مليون جنية تمكن زيزو من فسخ تعاقد الزمالك

مضروبة .. نكشف حقيقة صورة توقيع زيزو عقود انتقاله للشباب السعودي


غياب المحكمات عن معسكر الكاف 
 

سادت حالة من الغضب بين صفوف المحكمات بعد عدم ترشيح لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا اي عنصر نسائي للتواجد ضمن معسكر الكاف الذى اقيم في القاهرة.

 
معسكر  CAF للمحكمات الواعدات الذى أقيم في القاهرة  
لحكام الساحة والمساعدين والذي اُقيم موخرا في القاهرة انطلق من دون مشاركة صافرة تحكيم مصرية نسائية.
ورغم وجود الكوادر التحكيمية من العنصر النسائي الا ان معسكر محكمات الكاف خلا من اي عنصر نسائي تحكيمي مصري.
ووجهت العديد من المحكمات اللوم والانتقاد الي لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة لعدم الاهتمام بترشيح اي عنصر نسائي مصري من اجل المشاركة في معسكر الكاف فى القاهرة.

هكون خير سفير.. عمر فايد يوجه رسالة مؤثرة بعد انتقاله لفناربخشة

"خناقة" شيكابالا وإيقاف القيد الأبرز| 5 أزمات تضرب الزمالك خلال الشهر.. "أغسطس الأسود"


أزمة بدلات الحكام 
 

نشبت أزمة فى الآونة الأخيرة بين البرتغالي فيتو بيريرا رئيس لجنة الحكام ومجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام. 
جاء ذلك بعدما طرح فيتور بيريرا رفع بدلات الحكام عن مباريات القسمين الثاني والثالث على طاولة اتحاد الكرة.
فيتور بيريرا اخطر وليد العطار بأنه يرغب في رفع بدلات الحكام وذلك بسبب تكاليف السفر الباهظة التي يتحملها الحكام، وهو ما يقارب بدل الحكام عن المباريات. 


وشمل مقترح فيتور بيريرا ان يحصل حكم الساحة في مباريات الدرجة الثانية على 3 ألاف جنيه والحكم المساعد على ألفين جنيه والحكم الرابع على 1500 جنيه ..
كما تضمن مقترح بيريرا ان يحصل حكم الساحة في مباريات الدرجة الثالثة على 1500 جنيه والحكم المساعد على 1000 جنيه والحكم الرابع على 750 جنيه.
الأمر الذى لم يلق اي استجابة لدى مجلس ادارة اتحاد الكرة والذى يرى انه يكبد خزينة الجبلاية الملايين في ظل الأزمة المالية التي يمر بها اتحاد الكرة.

غاوي مشاكل| سجلّ "خناقات" حسين الشحات في مباريات الأهلي محليًا وقاريًا

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

مخطط ثروت سويلم للإطاحة بالخواجة

 

يقود اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة لوبي الإطاحة بالبرتغالي فيتور بيريرا من رئاسة لجنة الحكام فى قادم الأيام. 
ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة يخطط لاقصاء بيريرا من منصبه والاستعانة بأحد أصدقاءه من خبراء التحكيم السابقين كي يحل بديلا.
وطرح ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة الاستعانة بخدمات أخد الثنائي جمال الغندور وسمير عثمان من اجل تولى منصب رئيس لجنة الحكام فى حال الإطاحة بالبرتغالي بيريرا.


واستغل اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة تلويح البرتغالي فيتور بيريرا بفسخ عقده استنادا الي تأخر حصوله على مستحقاته المالية فى الشهور الأخيرة وتواصل مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة من أجل الاطاحة بالخواجة من منصبه.
وأبدي ثروت سويلم استياءه من منح اتحاد الكرة راتبا للبرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الذى تخطي 120 ألف دولار.
وشدد سويلم لمسؤولي الجبلاية على انه يجب أن يكون رئيس لجنة الحكام مصريًا ويعرف ثقافة التحكيم المصري على غرار جمال الغندور وسمير عثمان.


واشار ثروت سويلم لمسؤولي الجبلاية الي انه  لو استمر فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام فلن يحدث أي تقدم وتطور بشأن التحكيم المصري.
وطرح ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة اسماء لخلافة البرتغالي فيتور بيريرا جاء أبرزها : سمير عثمان ومحمد فاروق وجهاد جريشة وجمال الغندور.
 

بيريرا اتحاد الكرة لجنة الحكام فيفا توفيق السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

استمتع بعطلة 3 أيام قبل نهاية الصيف| موعد إجازة المولد النبوي 1445.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

موضوعات متعلقة

الأهلي ينتظر رد إتحاد الكرة على طلبي السوبر والجماهير

أزمة جديدة.. الزمالك في ورطة بسبب مستحقات اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

مطالب بتخفيض رسوم المدارس.. وقرارات رسمية من التعليم تحسم جدل المصروفات

هل يجوز الدعاء فقط في السجود بدون تسبيح.. اعرف رأي الفقهاء

مشروع عملاق على الحدود الليبية.. ماذا فعلت مصر لجذب تجارة البحر المتوسط؟

خلال التقلبات الجوية.. هذا النظام الغذائي يحميك من الأمراض

عمال مصر: زيارة الرئيس السيسي للسلوم مهمة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية

معارض وهيئة مستقلة.. روشتة برلمانية للترويج للسياحة العلاجية فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

اعراض القولون العصبي .. للنساء والأطفال وعلاجه

صعبت عليه.. شاهد|موقف غريب من حرامي تجاه فتاة هرب شاب كان برفقتها

فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

فيديو

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

رعد وسيول في عز الصيف| تحذير هام من الأرصاد بسبب طقس أغسطس

بأكثر من 90 محطة لتحلية مياه البحر.. كيف تغلب السيسي على الأزمة المائية|فيديوجراف

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ