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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للقادمين من الخارج.. مطار القاهرة ينقل وصول رحلات 30 شركة طيران لهذا المبنى

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة.. تبدأ شركة ميناء القاهرة الجوي، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، غلق صالة الوصول رقم (1) بمبنى الركاب رقم (1) والمعروف بالمطار القديم، أمام الركاب القادمين من الخارج، ونقل الرحلات الوصول إلى صالة رقم (3) وصول بنفس المبنى، وذلك بدءا من الساعات الأولى ليوم الأحد القادم الموافق 20 أغسطس، استعدادا لبدء أعمال التطوير والتجديد في الصالة القديمة.

وحرصا من “صدى البلد” على تقديم خدماته للقراء والمتابعين، فإنه يجب التنويه للركاب القادمين من الخارج على متن هذه الرحلات، بأنه سوف يتم تغيير وصول طائرتك إلى صالة 3 بمبنى الركاب رقم 1 القديم المخصصة للرحلات الدولية، الواقعة أمام المول وبجوار مبنى الركاب رقم 1 القديم، وذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم، موعد غلق مبنى الوصول لأعمال التطوير.

قائمة شركات الطيران.. تغيير وصول رحلاتها

وتصل قائمة شركات الطيران المشغلة لرحلاتها الجوية من مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة المعروف بالمطار القديم، حوالي 30 شركة طيران، أبرزها التالي:

“شركة تاركو للطيران – شركة السوادنية للطيران – شركة طيران بدر – طيران الجزائرية  – العربية للطيران – فلاي ناس – شركة الطيران اليمنية  – طيران نسما  – النيل للطيران – الخطوط السورية – شركة ايركايرو – الشركة التونسية – الليبية للطيران – الشركة الافريقية  – شركة سكاي فيجن — المصرية العالمية للطيران – طيران الملكة بلقيس – سمارت للطيران – شركة صن إير – شركة فلاي إيجيبت – اسكندرية للطيران – طيران البحر الأحمر”.

اعتبارا من الأحد المقبل .. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

وزير الطيران: نطبق كافة المعايير الأمنية بشكل دقيق بمطار القاهرة الدولي

وأنهى مطار القاهرة جاهزية صالة (3) المخصصة لاستقبال الرحلات الدولي بالمطار القديم لاستقبال الرحلات الجوية التي كانت تصل على صالة رقم 1 بنفس المبنى، حيث أنهى قطاع الأمن بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة اللواء أيمن عبدالفتاح، بالاستعانة بالقطاع الهندسي بشركة الميناء، إعادة تخطيط للجراج الخاص بصالة 3 الدولي، الواصل بمبنى الركاب رقم 1، وذلك تسهيلا على المسافرين القادمين من الخارج.

مطار القاهرة.. عام لتطوير مبنى الركاب القديم

بالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة عدد أبواب الركاب داخل مبنى الركاب رقم 1 إلى 6 أبواب لدخول وخروج الركاب، وأيضا زيادة أعداد أبواب الرحلات الداخلي داحل نفسي المبنى تسهيلا على الركاب ومنعا للتكدسات، وإعادة تنظيم للصالة في السفر والكافتيريات القائمة بها.

وعقدت قطاع العمليات بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة الطيار جمال الجندي، اجتماعا بناءً على توجيهات المحاسب مجدي إسحق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، مع جميع الجهات العاملة بالصالة من شرطة وجمارك وحجر صحي وغيرها من الجهات، وتم التأكيد على شركات الطيران العاملة بالمبنى بتنظيم نزول الركاب من الطائرة والالتزام بالأعداد المناسبة داخل الأتوبيسات.

وبحسب الدراسة المخصصة لأعمال تطويرات صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، من المقرر أن تستمر أعمال التطوير لمدة عام كامل حتى تتنهي الشركة من أعمال تطويره، والذي تخطط بعد انتهائها منه أيضا تطوير صالة السفر بنفس مبنى الركاب القديم.

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