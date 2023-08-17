اعتبارا من الأحد المقبل .. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

مطار القاهرة.. قررت شركة ميناء القاهرة الجوي، غلق صالة الوصول رقم (1) بمبني الركاب رقم (1) والمعروف بالمطار القديم كلياً، أمام الركاب القادمين من الخارج، ونقل الرحلات الوصول إلى صالة رقم (۳) وصول بنفس المبنى، وذلك بدء من الساعات الأولى ليوم الأحد القادم الموافق 20 أغسطس، استعدادا لبدء أعمال التطوير والتجديد في الصالة القديمة.

غلق صالة الوصول بمطار القاهرة القديم

وأكدت مصادر بمطار القاهرة، على جاهزية صالة (3) المخصصة لاستقبال الرحلات الدولي بالمطار القديم لاستقبال الرحلات الجوية التي كانت تصل على صالة رقم 1 بنفس المبنى، حيث أنهى قطاع الأمن بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة اللواء أيمن عبدالفتاح، بالاستعانة بالقطاع الهندسي بشركة الميناء إعادة تخطيط للجراج الخاص بصالة 3 الدولي، الواصل بمبنى الركاب رقم 1، وذلك تسهيلا على المسافرين القادمين من الخارج.

وبحسب المصادر، فإن شركة ميناء القاهرة الجوي، عقد اجتماعاً موسعاً برئاسة الطيار جمال الجندي رئيس قطاع العمليات بالمطار مع جميع الجهات العاملة بالصالة من شرطة وجمارك وحجر صحي وغيرها من الجهات، وتم التأكيد على شركات الطيران العاملة بالمبنى بتنظيم نزول الركاب من الطائرة والالتزام بالأعداد المناسبة داخل الأتوبيسات وكذلك تأخير نزول ركاب الترانزيت من الطائرة إلى أخر أتوبيس وتوجيههم إلى منطقة الترانزيت بصالة السفر رقم (۱) وذلك فور بدء العمل بالصالة.

وناقش الاجتماع، التنبيه على شركات الطيران العاملة بالمبنى بعدم انتظار أي راكب نهائياً تحت الطائرة أو ترجله في منطقة الانتظار بالمهبط أمام صالة الوصول، وتنظيم دخول الركاب إلى الصالة بواسطة منسق خارجي ومدير منوب ومدير الصالة وفي حالات ذروة التشغيل يتم تفعيل إجراءات تنظيم دخول الركاب للصالة بفاصل زمني وذلك بالتنسيق مع شركة الطيران، والتأكيد على تخصيص أبواب الدخول أرقام (۲، ۳) لدخول الركاب .

صالة 3 جاهزة لاستقبال ركاب المبنى القديم

وكذلك التأكيد على البنوك العاملة قبل منطقة الجوازات بالتواجد بالعدد الكافي على مدار الساعة والالتزام، بتوافر تأشيرات الوصول فقط وتوجيه الراكب للفروع الخارجية بصالة المستقبلين لباقي الخدمات البنكية ، وتوفير العدد الكافي من ضباط الجوازات في أوقات الذروة لتجنب حدوث تكدسات وتيسير حركة الركاب ، والتزام شركات الخدمات الأرضية بسرعة نقل الحقائب إلي الصالة .

وتم التنسيق علي تواجد عدد (۳) لجنة جمركية جاهزة على مدار الساعة لتجنب حدوث تكدسات وتيسير حركة الركاب ، والتأكيد على جاهزية كافتيريا المستقبلين بصالة الوصول رقم (۳) ، وضرورة توفير العـدد الكـافـي مـن عـربـات "اخدم نفسك" وكـذا عمـال التحميـل والمتابعة المستمرة من مدير منوب المبني .

والتأكيد على توفير خدمة مرورية أمام صالة الوصول رقم (3) لتنظيم حركة المركبات وعدم تعارضها مع مسار خروج الركاب وجاهزية ساحة انتظار السيارات أمام الصالة وخلف المول التجاري بعد تطويره.

