جهز ورقك.. كل ما تريد معرفته عن مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات

يسعي الكثير من المواطنين إلي الحصول علي سيارة بشكل سهل وميسر وعليه تمنح المزادات تسهيلات عدة للمشتري وتتيح أنواعا كثيرة من السيارات والتي من بينها مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات.

موعد مزاد جمارك مطار القاهرة

ومن المقرر أن يعقد مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات في تمام الثانية عشرة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة .

ويتم خلال جلسة مزاد جمارك مطار القاهرة بيع 26 لوط سيارات ودراجات بخارية ومواتير مستعمله كل على حالته والجميع وارد من الخارج ومخزن بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

ويتم إتاحة معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة.



المستندات المطلوبة لدخول مزاد جمارك مطار القاهرة



- بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية



- يتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار )

-يحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات .



سيارات مزاد جمارك مطار القاهرة



وتتضمن سيارات مزاد جمارك مطار القاهرة ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل BMW ومرسيدس وبيجو 605 و504 ومازدا وجيب جراند شروكى وتويوتا لاندكروز وكيا شوما وإيسوزو ومتسوبيشى وبورش ولاند روفر ديسكفرى وراف 4 وهونداى إلنترا ونيسان وإيسوزو بيك اب وعدد من الدراجات البخارية ماركات مختلفة و8 موتور.

كراسة شروط مزاد جمارك مطار القاهرة



ويمكن الحصول علي كراسة الشروط بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.

كما يلزم سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم إسترداد التامين.



طريقة سداد رسوم سيارات مزاد جمارك مطار القاهرة

- يتم سداد مبلغ 30 % من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد علي المواطن

- يتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ،ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

-فى حالة التأخر فى سداد ثمن السيارات في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.

-لا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 ألاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.