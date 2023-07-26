لأهالي الصعيد .. مزاد سيارات جديد 2 أغسطس .. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد جديد للسيارات يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس ، تابعة لعدد من الجهات الحكومية المختلفة والنيابات .

وتأتى السيارات التى ستباع بمزاد الأربعاء الموافق 2 أغسطس ، تابعة لـ ديوان عام محافظة قنا، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهاز المركزي للتعمير بجنوب الصعيد، ومحافظة بني سويف لجهات مختلفة بالمحافظة ، و نيابة مديرية أمن قنا ومرور قنا ومركز دشنا .

ويضم مزاد نيابة مديرية أمن قنا ومرور قنا ومركز دشنا شيفروليه بيك أب 1998 و2001 و2007 و2002 و1999 و1998 و1990 – جيب شيروكي 1993 و1995 – بيدفورد بيك أب 1996 – تويوتا بيك أب 1980 و1999– تويوتا ميكروباص سقف عالي 15 راكب موديل 2007 – إيسوزو بيك أب 1991 – تويوتا ياريس 2008 – شيفروليه أوبترا 2008 – هيونداي فيرنا 2008 – داتسون بيك أب 1984 و1978– فيات 132 موديل 1973 – مرسيدس 230 موديل 1977 – بيجو 504 موديل 1978 و1975 و1974 – ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 – شاهين موديل 2005 – فيات 128 موديل 1974 – هيونداي النترا 2008 - سوزوكي فان 2013 – مرسيدس E190 موديل 1991 – فولكس فاجن كوبيه موديل 1981 .

أما مزاد ديوان عام محافظة قنا فيضم جيب شيروكي 1989 – بيدفورد بيك أب 1995 و1999 و1989 ، و مزاد وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهاز المركزي للتعمير بجنوب الصعيد سوزوكي ميني فان موديل 1997 و1998 – إيسوزو بيك أب 1993 و1985.

ومزاد ديوان عام محافظة أسوان 4 ميتسوبيشي بيك أب 2003 و3 نسخ موديل 2001 – أفيكو فنطاس 6 سلندر 2001- بيدفورد بيك أب 1993 و1991 و1995 و1990 و2006 ودوبل كابينة 1996– تويوتا بيك أب 1982 - شيفروليه بيك أب 2001 – ايسوزو بيك أب 2005 – نقل قلاب إيشار هندي موديل 2014 – ميكروباص فولكس فاجن 2008 – داتسون بيك أب 1982 .

ومزاد محافظة بني سويف لجهات مختلفة بالمحافظة إيسوزو بيك أب 2008 – موتوسيكلات ياماها 2012 و2009 و2007 و2010 - 2 موتوسيكل كاوازاكي 2010 – عدد من سيارات النقل – فورد بيك أب 1991 – ميتسوبيشي بيك أب 1997 – مازدا بيك أب 1979 – نيسان بيك أب 1996 0 فورد اسعاف 1998 – نقل مسطح بيدفورد 1995- غزال بيك أب 2001 – جيب شيروكي 1982- داتسون بيك أب 1982 – مازدا نقل 1980 – شيفروليه ميكروباص 1995 .

ويعقد مزاد السيارات فى الثانية عشرة ظهرا ، وسيقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة .

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي .

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين ، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة .

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجهة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .