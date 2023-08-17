روشتة برلمانية للترويج للسياحة العلاجية فى مصر| معارض دولية وهيئة مستقلة لتوفير عملة صعبة

أعضاء النواب والشيوخ عن السياحة العلاجية:

ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتولى مهمة تنشيط السياحة العلاجية

إعداد قائمة بترشيحات المستشفيات المشاركة في برنامج السياحة العلاجية

أهمية إقامة معرض دولى للسياحة العلاجية كل عام

تأمين الطرق وإتاحة المرافق اللازمة لتسهيل الوصول للمناطق الاستشفائية

إستغلال الموارد المتاحة للترويج للسياحة العلاجية

مقترح للتعاقد مع شركات سياحية دولية وشركات تأمين صحى بالخارج

أكد عدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ أهمية وضع خطة ترويجية جديدة للسياحة العلاجية لتوفير العملة الصعبة خصوصا بعد تأكيد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، على جاهزية مصر لإستيعاب متطلبات أسواق السياحة العلاجية بعد الطفرة غير المسبوقة في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات، وتعزيز القدرات الطبية، وتوفير الرعاية الشاملة للمواطنين.

قال هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تمتلك من المقومات والثروات التي يمكن أن تضعها على قائمة الدول الرائدة بمجال السياحة العلاجية والتي تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بمثيلاتها من الدول.

وأكد “العسال” فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التخطيط الجيد لاستغلال الموارد المتاحة والتي تزيد عن 1346‏ عينا للمياه الكبريتية والمعدنية‏ موزعة على أكثر من 15 منطقة بأنحاء الجمهورية وذلك بمحافظات جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد وأسوان والفيوم وغيرها، إضافة إلي الأعشاب الطبية التي تزخر بها مدينة سانت كاترين بما يجعلها تعالج الكثير من الأمراض، ستزيد عوائد هذا النمط من السياحة وهو ما يتطلب تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارات المعنية وعلى رأسهم الصحة والسياحة والتنمية المحلية والنقل لوضع خطة تسهم في النهوض بكافة أنواع السياحة العلاجية سواء الاستشفائية أو الطبية والتأهيلية.

حجم السياحة العلاجية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حجم السياحة العلاجية يمثل نسبة تتراوح ما بين 5 -10% من حركة السياحة العالمية، ما يجعلنا نتطلع للحصول على نصيب مناسب من تلك النسبة تدعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وشدد النائب على أهمية النظر في إنشاء هيئة مستقلة تتولى مهمة تنشيط هذا النمط من السياحة سواء العلاجي أو الاستشفائي ودعم أطر التعاون بين مقدمى الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز السياحة العلاجية، بإعداد قائمة بترشيحات المستشفيات المشاركة في برنامج السياحة العلاجية طبقًا للتخصصات المتميزة، إضافة إلى إقرار المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول إلى مصر، والإجراءات الخاصة بالمرافقين من خلال وضع حزم سياحية بأسعار مناسبة وتحديد الأسواق المستهدفه وطبيعتها.

ولفت "العسال"، إلى أنه لابد من الاستفادة مما تمتلكه مصر من خبرات في خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجانب المواقع الفريدة للاستشفاء، والعمل على إقامة منتجعات علاجية وتأهيلية بالقرب من مناطق الاستشفاء، لتنافس مثيلاتها في العالم وتدعيمها بالكوادر اللازمة والمتميزة من الأطباء، مطالبا بأهمية تعظيم الفرص الاستثمارية لهذا المنتج السياحي وضبط الآليات الخاصة بالتسويق والتنظيم داخليا وخارجيا للترويج بمميزاتها، فضلا عن التدريب المتكافئ لكافة العاملين في هذا المجال والتنسيق مع المستشار الطبى فى سفارات الدول المستهدفه لجذب السياح لعلاجهم داخل البلاد بإمداده بقاعدة بيانات متكاملة.

وتطرق عضو مجلس الشيوخ، لأهمية إقامة معرض دولى للسياحة العلاجية كل عام، مقترحا التعاقد مع شركات سياحية دولية وشركات تأمين صحى بالخارج لتوفير حزمة علاجية واستشفائية لعملائها من برنامج متكامل ومع مراكز طبية تتمتع بمستوى عالي للجودة العالمية، بجانب تمهيد وتأمين الطرق وإتاحة المرافق اللازمة لتسهيل الوصول للمناطق الاستشفائية.

كما، طالب أحمد العرجاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأهمية وضع خطة ترويجية للسياحة العلاجية فى مصر لتوفير العملة الصعبة مما يصب فى صالح المواطن والدولة.

مصر تمتلك مقومات ضخمة للسياحة العلاجية

وأكد “العرجاوى” لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك مقومات ضخمة للسياحة العلاجية تؤهلها لأن تصبح من أوائل المقاصد لجذب السياحة العلاجية عالميا ولذلك يجب الترويج الجيد للسياحة العلاجية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو مجلس النواب الى أهمية تنشيط السياحة العلاجية في مصر وذلك استغلالا للتحديات الاقتصادية العالمية، بما يسهم في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.