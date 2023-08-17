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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المدن الجامعية بجامعة الفيوم تبحث تطبيق نظام دارك الجديد للتسكين

نائب رئيس الجامعة
نائب رئيس الجامعة اثناء الاجتماع

عقد مجلس إدارة المدن الجامعية، اجتماعه الدوري تحت رعاية أ.د. ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وبرئاسة أ.د. محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كان ذلك بحضور د. وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، د. عبير ياسين بياض عضو هيئة التدريس بكلية التربية النوعية، د. أسامة شرابي مدير عام الادارة العامة للمدن الجامعية، أ. حسني الجارحي مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٣

وأشار أ.د. محمد فاروق الخبيري إلى مناقشة المجلس تطبيق نظام دارك الجديد للتسكين الخاص بالمدن الجامعية، والذي صمم في ضوء التوجيهات نحو ميكنة جميع الأنظمة بجامعة الفيوم.

كما تم مناقشة لائحة المدن الجامعية والتغذية، وموعد بدء التسكين بالمدن الجامعية، وذلك للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

 

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الفيوم اخبار الفيوم دارك الجديد العام الجامعي جامعة الفيوم

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