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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البيئة: لم نتلق أي بلاغات بشأن صيد أسماك قرش صغيرة بشواطئ طور سيناء

سمكة قرش صغيرة
سمكة قرش صغيرة

أكدت إدارة البيئة بديوان عام محافظة جنوب سيناء، أنها لم تتلق أي بلاغات بشأن صيد أسماك قرش صغيرة بأحد شواطئ مدينة طور سيناء، وأوضحت أنه في حالة صيد هذه الأسماك الصغيرة لا بد من إطلاق صراحها في البحر مرة أخرى حفاظًا على التوازن البيئي.


وأهابت إدارة البيئة بالصائدين، بعدم صيد أنواع الأسماك الممنوع صيدها، وفي حالة وجودها في شباك الصيد لابد من إعادتها لبيئتها الطبيعية داخل البحر.


وكانت قد ظهرت أسماك قرش صغيرة الحجم في شباك الصيادين الهواة بمدينة الطور بالقرب من الشواطئ، مما أثار خوف وقلق الأهالي وخاصة بعد ظهور اسماك قرش في مدينة دهب منذ أيام.
وحذر بعض الصيادين على مواقع التواصل الاجتماعي نزول البحر في وقت متأخر ليلا، أو السباحة لمسافة كبيرة داخل الشواطئ المسموح فيها بنزول البحر.


وقال طه صقر، المنقذ المتطوع بشواطئ طور سيناء، إن أسماك قرش صغيرة خرجت في شباك الصيادين، وحذر من نزول المياه في أوقات متأخرة أو الدخول بالسباحة مسافات طويلة.


وقال الشيخ حسان حمد، شيخ الصيادين بجنوب سيناء، إن أسماك القرش موجودة في كل مكان في البحر الأحمر ولكن لا قلق من تواجدها وخاصة الصغير منها.


وأشار إلى أن هذه الأسماك بدأت في الظهور بكثرة نتيجة لمنع صيدها، مقترحًا إقامة شباك حماية حول الشواطئ لمنع وصولها للمصطافين .

سمكة قرش صغيرة

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البيئة جنوب سيناء بلاغات سمك قرش صيد

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