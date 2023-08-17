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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. المخابرات الأمريكية تكشف عن فشل الهجوم الأوكراني المضاد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال الصحفي الأمريكي المخضرم، الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “CIA”، حذرت وزير الخارجية أنتوني بلينكن، من أن الهجوم المضاد الأوكراني قد لا ينجح.

وقال هيرش، نقلا عن مصدر من المخابرات الأمريكية: "لقد علم بلينكن من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن الهجوم الأوكراني لن ينجح. لقد كان عرضًا قدمه زيلينسكي، ويعتقد البعض في الإدارة أنه لا معنى له”.

وحسب هيرش، أوضح المصدر أن بلينكن أراد أن يتولى عباءة سلفه، هنري كيسنجر، الذي تفاوض على اتفاق باريس للسلام لعام 1973 الذي أنهى حرب فيتنام.

وأضاف: “أراد بلينكن أن يفعل شيئًا مشابهًا فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال هيرش، نقلاً عن ممثل للمخابرات الأمريكية، إن مؤتمر السلام في المملكة العربية السعودية حول الصراع في أوكرانيا كان مخططًا له من قبل الولايات المتحدة تمهيدًا لـ "استسلام" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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وكتب هيرش، عبر مدونته “سوبستاك”،  “قمة جدة كانت من اقتراح جايك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي. لقد خطط أن تكون بمثابة بايدن المكافئ لمعاهدة فرساي للسلام. يجتمع التحالف الكبير للعالم الحر للاحتفال بـ النصر بعد الهزيمة المذلة لعدو مكروه".

وأضاف أن الخطوة الأخيرة كانت أن تكون "استسلام" روسيا بعد هجوم الربيع المضاد في أوكرانيا.

الهجوم المضاد الأوكراني المخابرات المركزية الأمريكية أمريكا أوكرانيا

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