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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر جيلي GX3 Pro الهاتشباك الجديدة في مصر.. وطريقة لتثبيت الأطفال داخل المركبة دون التعرض للخطر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أهم الأسعار والمواصفات للمركبات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، ولكن الآن اتجه المواطنين الي سوق المستعمل لما يتوافر به من طرازات متنوعة يبحث عنها المصريين ، ويفضلون اقتناءها بفضل ما يتوافر بها من مميزات منها سهولة إعادة بيعها مرة أخري ، وتوافر قطع غيارها بسهولة ، ومن ضمن تلك السيارات الطرازات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي .

هناك الكثير من طرازات الصانع الكوري تتوافر بداخل السوق المصري للسيارات المستعملة، ونالت إصدارات الصانع الكوري هيونداي علي مكانة كبيرة لدي المواطنين المصريين لما يتوافر بها من محركات قوية، وتصميم عصري وجذاب لسيارتها ، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بتوافر قطع غيارها بسهولة، وصيانتها أيضا .

أعلن وكيل سيارات جيلي بجمهورية مصر العربية عن إصدار جيلي GX3 Pro  الجديد، وتنتمي GX3 Pro الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتظهر سيارة جيلي الصغيرة بتصميم عصري وشكل شبابي .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه مما أدي الي بحث المواطنين عن سيارات ذات تخفيضات أو بأسعار متوسطة وتكون في متناول الجميع، وجاء ذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، وذلك يعود الي أزمة السيارات العالمية التي شهدها قطاع صناعة السيارات ، وذلك بسبب عدم استقرار سعر الدولار .

زادت أسعار سيارات صانع السيارات البافاري داخل جمهورية مصر العربية لموديلات 2023 و 2024 ، ويتوافر داخل السوق المصري للسيارات جميع طرازات سيارات BMW  الألمانية ، والتي تتنوع بين السيارات السيدان والكروس أوفر والـ SUV ، ودائما ما يبحث المصريين عن السيارات الألمانية لما يوجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

قامت هيئة كامبريدج وبيتربورو المشتركة لتحسين محطات السكك الحديد في تايلاند بتخصيص  986000 جنيه إسترليني لبناء موقف سيارات ، أي ما يعادل 38.656.731.46 مليون جنيه مصري.

يقوم أصحاب السيارات دائما بـ اصطحاب أطفالهم معهم بداخل السيارة، وذلك خلال التسوق ، أو السفر عند التنقل من مكان لأخر ، ومن هنا يقوم أصحاب السيارات بوضع أطفالهم علي أرجلهم أثناء القيادة وخصوصا علي الطرق السريعة والمفتوحة .

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