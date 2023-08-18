ارتفاع حالات الإفلاس في الاتحاد الأوروبي

أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن إعلانات الإفلاس في الاتحاد الأوروبي بلغت أعلى مستوى منذ 2015 في الربع الثاني من العام الجاري مدفوعة بزيادات في قطاعي الضيافة والخدمات الغذائية.

وقال "يوروستات" -وهو هيئة أوروبية رسمية-: إن عدد الشركات التي تم إنهاؤها في الفترة من أبريل إلى يونيو كان أعلى بنسبة 8٪ من الربع السابق، مما يمثل الزيادة السادسة على التوالي.

وأضاف المكتب في بيان له أن تسجيلات الشركات الجديدة انخفضت في نفس الفترة، لكنها ظلت أعلى مما كانت عليه في 2015-2022.

وفي حين سجلت جميع قطاعات الاقتصاد اتجاهًا متزايدًا في حالات الإفلاس، كانت خدمات الضيافة والطعام الأكثر تضررًا، بزيادة 24٪ عن القراءة السابقة، كما ارتفعت الشركات التي غادرت قطاعي النقل والتخزين بنسبة 15٪ في الربع، بينما كانت الزيادة في التعليم والصحة والأنشطة الاجتماعية 10٪.

وقال مكتب "يوروستات": إن عدد إعلانات الإفلاس كان أيضًا أعلى من مستويات ما قبل الوباء، باستثناء قطاعي الصناعة والبناء، اللذين سجلا انخفاضًا بنسبة 12٪ و 3٪ ، على التوالي ، عن الربع الرابع من عام 2019.