نيجيريا.. تحديات كبيرة أمام وزير المالية الجديد

أعلنت نيجيريا أمس الأربعاء تعيين ويل إيدون وزيرا للمالية، وهو مصرفي ذو خبرة كبيرة ، سيواجه العديد من التحديات، بما في ذلك التضخم المرتفع للغاية الذي يؤثر على بلاده وانخفاض قيمة النيرة ، العملة المحلية مقابل الدولار.

ويتمتع الوزير النيجيري الجديد بخبرة كبيرة، حيث عمل لعدة سنوات في بنوك وول ستريت، قبل أن ينضم إلى البنك الدولي في عام 1986، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة تشابل هيل دينهام، وهو بنك استثماري نيجيري، ومفوض الشؤون المالية في لاجوس خلال فترتي ولايته، ضاعف إيرادات الدائرة الانتخابية بأكثر من الضعف.

وينتظر وزير المالية الجديد تحديات كبيرة، في ظل أعلى نسبة تضخم في نيجيريا منذ 18 عاما، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 24٪ في المتوسط ​​الشهر الماضي، خاصة بالنسبة للوقود، بعدما ألغى الرئيس بولا تينوبو، ألغت الدعم الذي كلف نيجيريا 10 مليارات دولار العام الماضي.

وفقا للبنك المركزي النيجيري، فإن احتياطيات العملات الأجنبية في أدنى مستوياتها، ووفقا لاحصائيات 2018 فإن أكثر من 30٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر.