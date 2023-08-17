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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يناقش مع الرئيس الإيراني عضوية طهران المحتملة بتجمع بريكس

صدى البلد

أجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وفي هذا الصدد، قال الكرملين، إن بوتين ناقش مع نظيره الإيراني عضوية طهران المحتملة في تجمع البريكس. 

ومن المنتظر، أن تستضيف جنوب أفريقيا ما بين 22 و 24 أغسطس الجاري،قمة البريكس، والتي تستقطب أنظار العالم، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب الجميع، وضغط الدولار على الأسواق الناشئة، بالتزامن مع انتشار تقارير لاتجاه مجموعة البريكس، للإعلان عن إنشاء عملة جديدة للتبادل التجاري بعيدا عن الدولار، أو استخدام العملات المحلية في عمليات التجارة، وهو ما يعد صفعة قوية للعملة الأمريكية.

وقبيل القمة أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامفوزا إن القمة، تأتي في خضم موقف دولي متوتر، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؛ وهو ما انعكس على بلدان القارة الإفريقية ومصالحها وجعل من إفريقيا، ساحة لحروب دبلوماسية لا تتوقف بين الغرب وروسيا والصين؛ تتعالى فيها سخونة المنافسة على المصالح و تعزيز النفوذ في إفريقيا الغنية بمواردها الطبيعية.

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