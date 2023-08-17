تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا لطلاب سيناء

وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بواقع 1% لأبناء محافظة شمال سيناء.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم التحرك فى اتجاه تخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات لأبناء شمال سيناء خريجى الثانوية العامة والازهرية هذا العام، والتى تأتى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

الحد الأدنى:

حيث وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 1% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسيّ 2022-2023، بمحافظة شمال سيناء، بشرط أن يكون الطالب من أبناء المحافظة، وحاصلاً على الشهادتين الثانوية والإعدادية من مدارس المحافظة.