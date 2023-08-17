رسميا.. زيلينسكي يقيل جميع رؤساء مراكز التجنيد الإقليمية في أوكرانيا

وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، على قرار مجلس الأمن الأوكراني إعفاء جميع رؤساء مراكز التجنيد الإقليمية من مناصبهم.

وجاء في بيان تم نشر على موقع مكتب زيلينسكي، أنه "تنفيذا لقرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني المؤرخ 11 أغسطس 2023 بشأن نتائج تفتيش مراكز التجنيد الإقليمية يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ نشره".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب تعليم الأوكرانيين الذين تمت تعبئتهم باستخدام تجربة قتالية حقيقية.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو نشرت على “تليجرام”، بعد زيارة كتائب الجيش الأوكراني في اتجاه ميليتوبول: "يجب تعليم الأوكرانيين الذين تمت تعبئتهم باستخدام تجربة قتالية حقيقية، تحديات واتجاهات حديثة في ساحة المعركة... يجب أن تمتد إلى جميع الألوية، وكذلك جعلها أولوية في مراكز التدريب، خاصة أثناء تدريب الأشخاص الذين تمت تعبئتهم”.

وأضاف أن "تدريب الجنود هو أيضا مسؤولية كل قائد من جميع الوحدات".