لوكاشينكو يكشف عن هوية الرئيس القادم لـ روسيا

قال الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيكون هو الرئيس القادم لـ روسيا.

ومنذ قليل، قال لوكاشينكو، إن مينسك كان لديها اتصالات مباشرة مع أوكرانيا لكن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أوقفها.

وأضاف لوكاشينكو في مقابلة صحفية: "أعتقد أن روسيا حققت أهدافها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا”، مؤكدا أن “موسكو لن تتخلى عن شبه جزيرة القرم”.

وقال إن "بيلاروس ستستخدم الأسلحة النووية التكتيكية حال تعرضها لعدوان”.

وأضاف الرئيس البيلاروسي، أن مينسك لن تدخل في الصراع بأوكرانيا إذا لم يعبر الأوكرانيون حدود بيلاروس، مشيرا إلى أن بيلاروس ستساعد روسيا دائمًا.

وقال: "إذا لم يعبر الأوكرانيون حدودنا، فلن نشارك أبدًا في هذه الحرب، لكننا سنساعد روسيا دائمًا”، مؤكدا أن “روسيا حليف لـ بيلاروس”.

وأوضح لوكاشينكو، أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يدفع بلادنا للدخول في الحرب بأوكرانيا".

وأضاف أن "55 دولة تساعد أوكرانيا، لكن بيلاروس فقط هي من تساعد موسكو”.