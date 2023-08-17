رئيس بيلاروس يهدد بضرب مراكز صنع القرار بأوكرانيا في هذه الحالة

حذر الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، من أن مينسك ستضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا دون سابق إنذار، إذا عبرت كييف الخطوط الحمراء.

وقال لوكاشينكو، في مقابلة صحفية: “نحذر أوكرانيا من أنها إذا تجاوزت الخطوط الحمراء، فسنضرب في مراكز صنع القرار. وسيتم ذلك دون سابق إنذار”.

ومنذ قليل، قال لوكاشينكو، إن مينسك لن تدخل في الصراع في أوكرانيا إذا لم يعبر الأوكرانيون حدود بيلاروس، مشيرا إلي أن بيلاروس ستساعد روسيا دائمًا.

وأضاف: "إذا لم يعبر الأوكرانيون حدودنا، فلن نشارك أبدًا في هذه الحرب، لكننا سنساعد روسيا دائمًا”، مؤكدا أن “روسيا حليف لـ بيلاروس”.

وأوضح لوكاشينكو، أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يدفع بلادنا للدخول في الحرب بأوكرانيا".

وأضاف أن "55 دولة تساعد أوكرانيا، لكن بيلاروس فقط هي من تساعد موسكو”.

وقال لوكاشينكو، إن مينسك كان لديها اتصالات مباشرة مع أوكرانيا لكن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أوقفها.

وأضاف لوكاشينكو في مقابلة صحفية: "أعتقد أن روسيا حققت أهدافها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا”، مؤكدا أن “موسكو لن تتخلى عن شبه جزيرة القرم”.

وقال إن "بيلاروس ستستخدم الأسلحة النووية التكتيكية حال تعرضها لعدوان”.