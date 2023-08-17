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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القصر الملعون..كريم محمود عبد العزيز يواصل تصوير الجزء الثاني من البيت بيتي

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز وميرنا جميل

يواصل الفنان كريم محمود عبد العزيز تصوير مشاهد الجزء الثاني من مسلسله الشهير البيت بيتي والذى حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه نهاية العام الماضي على منصة شاهد.

ويصور حاليا كريم محمود عبد العزيز المشاهد التى تجمعه بميرنا جميل والتى تجسد شخصية زوجته داخل الديكور الرئيسي للمسلسل بمدينة الانتاج الإعلامي.

 

أحداث البيت بيتي
 


"البيت بيتي" تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبد العزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

 

 

الجزء الأول من البيت بيتي 

وتصدّر الجزء الاول من مسلسل «البيت بيتي» التريند طوال فترة عرضه، وشارك في بطولته الفنانون كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

 

وعلق كريم سامي كيمز أحد مؤلفيه على نجاحه قائلا: "الحقيقة احنا مبسوطين جدًا بردود الأفعال واللي بالنسبة لنا بتتقسم ٣ أقسام مهمين، رأي العاملين في الصناعة لأننا بنتعلم من اللي معجبهمش، وقسم النقاد والصحفيين، والأهم قسم الجمهور الحقيقي اللي بيتذوق العمل الفني وبيقولوا رأيهم من غير مجاملة".

وأكمل عبد الوهاب في تصريحات صحفية له:"ردود الأفعال الإيجابية اللي حصل عليها مسلسل البيت بيتي بتحطنا في منافسة مع نفسنا، إن اللي جاي يبقي أحسن وميقلش عن اللي أتعمل.. وإن شاء الله نفضل عند حسن ظن الجمهور".

وتابع أحمد عبد الوهاب عن شعوره قبل عرض المسلسل "كنت في حيرة بين تفاءلوا بالخير تجدوه والمسلسل إن شاء الله يكسر الدنيا فيحصل كده فعلاً، ولا ما رفعش سقف التوقعات.. لكن الحمد لله تفاءلت بالخير ولاقيته"، وصرح كيمز "كل اللي كان شاغلني أن اللي يتفرج على المسلسل يتبسط ويبقى فعلاً مشدود وبيضحك ويحس أنه عمل محترم".

كريم محمود عبد العزيز البيت بيتي ميرنا جميل

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