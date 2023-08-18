عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مسألة وقت.. تفاصيل استحواذ Apple على ديزني وشخصيات مارفل وبيكسار

ديزني
ديزني

كشف الرئيس التنفيذي لشركة  ديزني ، بوب إيجر ، في مكالمة الأرباح الربع سنوية مع المساهمين أن  شركة الترفيه الشهيرة في طريقها إلى البيع لعلاق التكنولوجيا الأمريكي Apple.

كما قال "إيجر" للمساهمين ، أن الشركة تناقش "مجموعة متنوعة من الخيارات الإستراتيجية" حول كيفية التعامل مع ملكيتها الحالية لشبكة ت ABC وشبكات الكابل مثل FX و National Geographic، بل ذهب إيغر إلى أبعد من ذلك مشيرًا إلى أنه في العصر الحالي، أصبحت هذه القنوات التلفزيونية القديمة غير مهمة لشركة ديزني و"قد لا تكون جزءا أساسيا من  ديزني".

ديزني

معنى كلام الرئيس التنفيذي واستغنائه عن ملكية القنوات الشهيرة يعني أن  ديزني  أصبحت تحمل إرثها الغني بالشخصيات الكرتونية الشهيرة وتاريخها العريق والملكية الفكرية التي تريدها “آبل” لمنصاتها المختلفة، وهي أبطال Marvel الخارقين وأميرات ديزني وإبداعات Pixar ومجرة Star Wars بأكملها.

يعتقد المطلعون على الأمور الداخلية في ديزني والمسؤولون التنفيذيون المخضرمون في هوليوود أن تصريحات إيجر تشير بوضوح إلى خطط لجعل العرض أكثر قبولا لكل من Apple والجهات التنظيمية الفيدرالية.

إذا حاولت ديزني البيع ، فستواجه مستوى من التدقيق الحكومي وصفه أحد العلماء القانونيين بأنه به الكثير من الفخاخ الغادرة، قال أنتوني سابينو ، أستاذ القانون بجامعة سانت جون: "إنه أمر مفروغ منه ، إنه يقين مطلق ، إذا كان هناك حديث عن اندماج ديزني مع كيان  آخر ، فسيتم فحص ذلك إلى الدرجة التاسعة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ] ، و وزارة العدل، لست متأكدًا من أن أي شركة ستكون على استعداد للانغماس في مثل هذه التعقيدات القانونية".

ديزني

الشائعات المنتشرة بأن آبل قد تشتري ديزني يومًا ما بدأت منذ سنوات مضت وتأتي التكهنات بسبب العلاقات التاريخية التي تجملع الشركتين، بعد بيع شركة CGI powerhouse Pixar لشركة Disney في عام 2006 ، انضم ستيف جوبز ، الشريك المؤسس لشركة Apple ، إلى مجلس إدارة ديزني بصفته أكبر مساهم فردي ، ويمتلك حصة نسبتها 7٪.

بعد وفاة جوبز بمرض السرطان في عام 2011 ، انضم إيجر إلى مجلس إدارة شركة آبل ، واستقال في عام 2019 فقط لتجنب ظهور تضارب في المصالح عندما دخلت شركة آبل في حروب البث ، مع الإعلان عن + Apple TV.

من العوامل المهمة التي غذت شائعات الدمج بين آبل وديزني هي الاقتصادات المتغيرة لعصر البث المباشر التي بمثابة الوقود والعامل الرئيسي آخر في عملية الاستحواذ ، حيث تبدو جميع استوديوهات هوليوود الكبرى وكأنها صغيرة مقارنة بالسمكة الكبيرة لشركة التكنولوجيا التي تنافس ضدهم

تقدر القيمة الإجمالية لشركة ديزني في سوق الأسهم ، اعتبارًا من هذا الشهر ، بـ 158 مليار دولار - وهو رقم كبير بالفعل، لكن يتضاءل أمام تقييم Apple البالغ 2.8 تريليون دولار ، وقيمة أمازون 1.45 تريليون دولار ، وحتى القيمة السوقية لـ Netflix البالغة 193 مليار دولار.

فرصة متتعوضش.. خصم مذهل على أحدث آيفون من آبل

كلمة السر ديزني لاند.. حقيقة انفصال نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بالنسبة لخبراء ومحللي بورصة "وول ستريت"، يبدو أن الصفقة حتمية، حيث توقعت لورا مارتن المحللة في شركة Needham & Co أنه سيتم شراء ديزني "خلال السنوات الثلاث المقبلة على أقصى تقدير" ، على الأرجح من قبل شركة Apple ، لأن شركة التكنولوجيا الكبيرة يمكنها ابتلاع أي من استوديوهات هوليوود بالكامل.

وقالت مارتن: "إذا لم يبيعوا ، فستتنافس ديزني ضد تلك الشركات التكنلولوجية العملاقة، في صناعة ذات اقتصاديات متدهورة خاصة وأن أمازون أو آبل لا يحتاجون أبدًا إلى جني الأموال من المحتوى".

Apple ديزني مارفل بيكسار بوب إيجر آبل Pixar Marvel Netflix

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

أحمد حسن يعلن عن وجهة أحمد حجازي بعد اتحاد جدة

بركات ينهي الجدل حول مصير القندوسي مع الأهلي

قرار عاجل من الشباب السعودي لحسم ضم زيزو نجم الزمالك

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن بديل زيزو في الزمالك

بعد انتقاله للخليج السعودي .. كهربا يوجه رسالة إلى محمد شريف

سابها ميتة وجلس على القهوة..لغز يحيط بوفاة سيدة الفيوم وابنها اعترف على أبوه

موضوعات متعلقة

بمعالج كوالكوم.. نوكيا تطرح رسميا Nokia C210

فيفو تعلن رسميًا عن مواصفات وسعر Vivo V29e |صور

حيلة خبيثة على X..إيلون ماسك يستخدم "تأخير الـ 5 ثوانٍ" للانتقام من أعدائه

بالخطوات.. كيفية تمكين SCREEN LOCK في "واتس آب" نسخة الكمبيوتر

داعم لـ 5G.. موتورولا تستعد لإطلاق هاتف Moto G84 متوسط المدى

24 GB رام.. وان بلس تطرح Ace 2 Pro للشباب ومحبي الألعاب

يعيش سنين وتقدر تصلحه بنفسك.. نوكيا تطرح Nokia G310 لأصحاب الدخل المحدود

شاومي تبيع 220000 هاتف Redmi K60 Ultra خلال 5 دقائق فقط

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى منصور: أوسوريو وافق على تأجيل دعم الزمالك بصفقات جديدة

إعلان مهم من فايزر بشأن فعالية لقاح كورونا ضد المتحور إيريس

علماء الفلك يكتشفون شيئا مبهرا في الفضاء

بشرى سارة من بركات بشأن رحيل تاو عن الأهلي وصدمة لجماهير الزمالك

أحمد مرتضى منصور يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن فتوح

أمريكا توافق على إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأجيل أم عودة الكمامة بالمدارس .. طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد

كارثة.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

لذيذ جدا.. طريقة عمل البرجر المشوى علي الفحم

بعد التحذير من المتحور الجديد .. أطعمة لرفع مناعة الجسم

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ