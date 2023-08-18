مسألة وقت.. تفاصيل استحواذ Apple على ديزني وشخصيات مارفل وبيكسار

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ديزني ، بوب إيجر ، في مكالمة الأرباح الربع سنوية مع المساهمين أن شركة الترفيه الشهيرة في طريقها إلى البيع لعلاق التكنولوجيا الأمريكي Apple.

كما قال "إيجر" للمساهمين ، أن الشركة تناقش "مجموعة متنوعة من الخيارات الإستراتيجية" حول كيفية التعامل مع ملكيتها الحالية لشبكة ت ABC وشبكات الكابل مثل FX و National Geographic، بل ذهب إيغر إلى أبعد من ذلك مشيرًا إلى أنه في العصر الحالي، أصبحت هذه القنوات التلفزيونية القديمة غير مهمة لشركة ديزني و"قد لا تكون جزءا أساسيا من ديزني".

ديزني

معنى كلام الرئيس التنفيذي واستغنائه عن ملكية القنوات الشهيرة يعني أن ديزني أصبحت تحمل إرثها الغني بالشخصيات الكرتونية الشهيرة وتاريخها العريق والملكية الفكرية التي تريدها “آبل” لمنصاتها المختلفة، وهي أبطال Marvel الخارقين وأميرات ديزني وإبداعات Pixar ومجرة Star Wars بأكملها.

يعتقد المطلعون على الأمور الداخلية في ديزني والمسؤولون التنفيذيون المخضرمون في هوليوود أن تصريحات إيجر تشير بوضوح إلى خطط لجعل العرض أكثر قبولا لكل من Apple والجهات التنظيمية الفيدرالية.

إذا حاولت ديزني البيع ، فستواجه مستوى من التدقيق الحكومي وصفه أحد العلماء القانونيين بأنه به الكثير من الفخاخ الغادرة، قال أنتوني سابينو ، أستاذ القانون بجامعة سانت جون: "إنه أمر مفروغ منه ، إنه يقين مطلق ، إذا كان هناك حديث عن اندماج ديزني مع كيان آخر ، فسيتم فحص ذلك إلى الدرجة التاسعة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ] ، و وزارة العدل، لست متأكدًا من أن أي شركة ستكون على استعداد للانغماس في مثل هذه التعقيدات القانونية".

ديزني

الشائعات المنتشرة بأن آبل قد تشتري ديزني يومًا ما بدأت منذ سنوات مضت وتأتي التكهنات بسبب العلاقات التاريخية التي تجملع الشركتين، بعد بيع شركة CGI powerhouse Pixar لشركة Disney في عام 2006 ، انضم ستيف جوبز ، الشريك المؤسس لشركة Apple ، إلى مجلس إدارة ديزني بصفته أكبر مساهم فردي ، ويمتلك حصة نسبتها 7٪.

بعد وفاة جوبز بمرض السرطان في عام 2011 ، انضم إيجر إلى مجلس إدارة شركة آبل ، واستقال في عام 2019 فقط لتجنب ظهور تضارب في المصالح عندما دخلت شركة آبل في حروب البث ، مع الإعلان عن + Apple TV.

من العوامل المهمة التي غذت شائعات الدمج بين آبل وديزني هي الاقتصادات المتغيرة لعصر البث المباشر التي بمثابة الوقود والعامل الرئيسي آخر في عملية الاستحواذ ، حيث تبدو جميع استوديوهات هوليوود الكبرى وكأنها صغيرة مقارنة بالسمكة الكبيرة لشركة التكنولوجيا التي تنافس ضدهم

تقدر القيمة الإجمالية لشركة ديزني في سوق الأسهم ، اعتبارًا من هذا الشهر ، بـ 158 مليار دولار - وهو رقم كبير بالفعل، لكن يتضاءل أمام تقييم Apple البالغ 2.8 تريليون دولار ، وقيمة أمازون 1.45 تريليون دولار ، وحتى القيمة السوقية لـ Netflix البالغة 193 مليار دولار.

بالنسبة لخبراء ومحللي بورصة "وول ستريت"، يبدو أن الصفقة حتمية، حيث توقعت لورا مارتن المحللة في شركة Needham & Co أنه سيتم شراء ديزني "خلال السنوات الثلاث المقبلة على أقصى تقدير" ، على الأرجح من قبل شركة Apple ، لأن شركة التكنولوجيا الكبيرة يمكنها ابتلاع أي من استوديوهات هوليوود بالكامل.

وقالت مارتن: "إذا لم يبيعوا ، فستتنافس ديزني ضد تلك الشركات التكنلولوجية العملاقة، في صناعة ذات اقتصاديات متدهورة خاصة وأن أمازون أو آبل لا يحتاجون أبدًا إلى جني الأموال من المحتوى".