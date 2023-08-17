بداية النهاية.. جنرال أمريكي يحذر زيلينسكي من سقوط مدن كبرى قريبا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على كوبيانسك وخاركيف بسبب فشل القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح ريتر: "خط الدفاع الأوكراني بالقرب من كوبيانسك تم اختراقه، والقوات الروسية تتقدم خمسة عشر كيلومترًا في اليوم، مهددة بدخول كوبيانسك. ستسقط المدينة قريبًا. ثم خاركيف".

وأضاف أن أوكرانيا قد تتعرض لهزيمة استراتيجية من وجهة نظر عسكرية بنهاية الصيف أو أوائل الخريف.

وأشار ريتر إلى أن “هذا الاستنتاج جاء على خلفية الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية بين الأفراد، والتي من غير المرجح أن تتمكن كييف من تعويضها من أجل حماية المواقع الأوكرانية على خط المواجهة”.

وقال: "هذه بداية النهاية. نحن في وضع حيث تمارس روسيا ضغوطا على خط المواجهة بأكمله، ولم يعد لدى الأوكرانيين ما يكفي من الناس للحفاظ على الدفاع".