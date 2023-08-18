خفض الفواتير.. نصائح لتغيير استهلاكك للأجهزة الكهربائية

نشرت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على فيس بوك ، بعض النصائح حول استخدام الأجهزة الكهربائية بطريقة تمكن من ترشيد استهلاك الكهرباء وبالتالى تقليل فاتورة الكهرباء

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نصائح استخدام الفرن كهربائي

١- التأكد من إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

٢- استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين للحصول على نتائج أفضل و استهلاك كهرباء أقل وبالتالى تقليل فاتورة الكهرباء

٣- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

٤- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.

٥- إذا كان هدفك هو تسخين الطعام فقط وليس تسويته ف يُفضل استخدام الميكروويڤ بدلًا من الفرن الكهربائي؛حيث يتميز الميكروويف بإن فترة استخدامه دقائق قليلة والتسخين يتم فيه بسرعة فيكون وقت سحب واستهلاك الكهرباء قليل مما يجعل الميكروويف أكثر كفاءة لتسخين الأطعمة.

نصائح استخدام غلاية المياه

١- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفِّر للطاقة.

٢- نظِّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

٣- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة الكمية(يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها).

٤-لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

نصائح استخدام المكواة

١- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا ، وذلك لأن الاستهلاك سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميًا .

٢- استخدام المكواة البخارية يساعد على كي الملابس أسرع وباستهلاك كهرباء أقل.

٣-نبدأ بالملابس التي تحتاج حرارة عالية مثل(الچينز) ثم الملابس القطنية ف الأخف.

٤-فصل الجهاز عن الكهرباء في حالة عدم استخدامه.

نصائح استخدام غسالة الملابس في الصيف

- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها ستستهلك نفس كمية الطاقة.

- استخدام درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس.

- المحافظة دائما على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.

- جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

- تنظيف فلتر الغسالة باستمرار لأنه اتساخه قد يسبب رفع فاتورة الكهرباء .

- شراء الغسالة الأكثر كفاءة والأقل استهلاكًا ويمكن معرفة ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الغسالة.