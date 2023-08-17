عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرفق الكهرباء يبدأ بناء سوق للطاقة بمنحة أوروبية.. تفاصيل

صدى البلد

حصل جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير"EBRD" بهدف البدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة  لتنفيذ احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، وفى هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا).

 

ولضمان التنسيق الكامل بين الجهات العاملة في القطاع فقد تم إنشاء مجموعة عمل من الجهاز والشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر للإشراف على الخدمات الاستشارية المقدمة من المكتب الاستشاري خلال الفترة السابقة، أسفرت على اعداد الوثائق التالية:.

1. القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولي من فتح السوق.

2. وضع مسودة للاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة)

3. وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق.

تم تحديد موعد جلسة المشورة المجتمعية يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023 وسيكون الحضور اما فعلي أو افتراضي عن طريق رابط الكتروني سيتم ارساله لمن يرغب في المشاركة.

سيتم الإعلان عن المكان والوقت المحدد للاستشارة العامة من قبل الجهاز خلال الاسبوع الاول من شهر سبتمبر.

 

ويدعو الجهاز كافة المستثمرين وأطراف مرفق الكهرباء والخبراء لدراسة مخرجات المستندات المقدمة من الاستشاري المتاحة عن طريق الرابط التالي:

http://egyptera.org/ar/MarketPublicHearing.aspx

وموافات الجهاز باي ملاحظات عليها مكتوبة على النموذج المرفق برابط المستندات ويرجى ارسالها على البريد الإلكتروني للجهاز ([email protected]،[email protected]) وعلى من يرغب من الشركات في المشاركة في جلسة المشورة المجتمعية المحدد لها الانعقاد يوم الاثنين الموافق 2 اكتوبر 2023 موافاتنا بأسماء  ممثلين  للشركة بحد اقصى على نفس البريد الالكتروني السابق مع توضيح ما اذا كان الحضور شخصياً أو افتراضيا.

 

علما بأن أخر موعد للتسجيل وإرسال الأسئلة والملاحظات هو الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023.

سيتم تضمين الملاحظات التي سترد للجهاز حتى تاريخ جلسة المشورة المجتمعية اثناء الجلسة باسم الشركة التي ستقدمها وسيقوم الفريق الاستشاري بالرد على التعليقات أثناء الجلسة التشاورية.

كما سيتم غلق باب استقبال اية تعليقات على المستندات يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023.

 

علماً بأنه فور الانتهاء من الاتفاق مع الاستشاري علي النسخة النهائية للحزمة التنظيمية سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير"EBRD" وذلك لوضعها في صورتها النهائية تمهيداً للعرض علي مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

بعد انتقاله للخليج السعودي .. كهربا يوجه رسالة إلى محمد شريف

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

بسبب زيزو.. الزمالك يقرب مهاجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

ترشيحاتنا

لفظ خادش.. قرار عاجل من نقابة المهن الموسيقية ضد كزابيرو

هل يجوز أكل الطعام أو الخضروات التي تم غسلها في الحمام

ترامب: يحاولون وضعي في السجن مدى الحياة بتهم ملفقة

قررت أسيب إنجلترا وأفتح بيزنس في بلدي.. تعرف على حكاية المصري يحيى ذكي

محافظ دمياط: 2 مليون زائر في رأس البر خلال فصل الصيف

إعلان مهم من رئيس بيلاروس بشأن مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيطرة على ضغط الدم.. فوائد خارقة لتناول حبة المانجو

فوائد الخميرة.. ماذا يحدث عند تناولها باستمرار

كافيار واطلالات مبهجة.. شاهد هيفاء وهبي اثناء عطلتها بالساحل الشمالي تشعل السوشيال ميديا

ليس دور برد عادي.. طبيب يفجر مفاجأة عن المتحور الجديد في مصر

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ