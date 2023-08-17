التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت شراكة مثمرة بين الوزارة والقطاع الخاص

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قائلا:"مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت نجاحا غير مسبوق في تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر.

وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي والمذاع عبر قناة دى ام سي:" المدارس التطبيقية حققت شراكة مثمرة بين الوزارة والقطاع الخاص".

ولفت:"لدينا 52 مدرسة تطبيقية في 14 محافظة ونستهدف وصولها إلى 200 مدرسة في أقرب وقت نتيجة النجاح الذي حققته العملية التعليمية الفنية في وقت قليل وخروج طلاب مؤهلين في تخصصات محددة مطلوبة في سوق العمل".

وأشار إلى أن الشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاصة ساهمت في تحديد تخصصات داخل المدارس التي تؤهل الطلاب لسوق العمل وتوفير فرص عمل فيها تنافسية ويتم طلب خريجي المدارس في الخارج.