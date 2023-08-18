إذا كنتي من محبي البطاطس والمعجنات نقدم إليكي طريقة عمل بان كيك البطاطس بالجبنة



المقادير:

4 بطاطس مهروسة

كوب جبنة موتزاريلا

بيضة كبيرة

نصف كوب دقيق

3 فصوص ثوم مفروم

معلقة كبيرة بقدونس مفروم

نصف كوب بقسماط مطحون

زيت زيتون



طريقة التحضير :

- ضعي البطاطس المهروسة فى طبق كبير وضيفى عليها كوب جبنة موتزاريلا وضيفى نصف كوب الدقيق والبيضة والبقدونس وقلبيهم جيدا

اخفقي واستمري فى التقليب وشكلي اقراص صغيرة

وغلفيها فى البقسماط.

- نحضر طاسه وتدهن زيت بسيط ونتركها علي النار ونضع كل قرص في الطاسة حتي النضج وياخد لون ذهبي ونقلبه على الوش التاني.