إذا كنتي من محبي البطاطس والمعجنات نقدم إليكي طريقة عمل بان كيك البطاطس بالجبنة
المقادير:
4 بطاطس مهروسة
كوب جبنة موتزاريلا
بيضة كبيرة
نصف كوب دقيق
3 فصوص ثوم مفروم
معلقة كبيرة بقدونس مفروم
نصف كوب بقسماط مطحون
زيت زيتون
طريقة التحضير :
- ضعي البطاطس المهروسة فى طبق كبير وضيفى عليها كوب جبنة موتزاريلا وضيفى نصف كوب الدقيق والبيضة والبقدونس وقلبيهم جيدا
اخفقي واستمري فى التقليب وشكلي اقراص صغيرة
وغلفيها فى البقسماط.
- نحضر طاسه وتدهن زيت بسيط ونتركها علي النار ونضع كل قرص في الطاسة حتي النضج وياخد لون ذهبي ونقلبه على الوش التاني.