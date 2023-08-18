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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بان كيك البطاطس بالجبنة

صدى البلد

إذا كنتي من محبي البطاطس والمعجنات نقدم إليكي طريقة عمل بان كيك البطاطس بالجبنة 


المقادير:
4 بطاطس مهروسة
كوب جبنة موتزاريلا
بيضة كبيرة
نصف كوب دقيق
3 فصوص ثوم مفروم
معلقة كبيرة بقدونس مفروم
نصف كوب بقسماط مطحون
زيت زيتون


طريقة التحضير :
- ضعي البطاطس المهروسة فى طبق كبير وضيفى عليها كوب جبنة موتزاريلا وضيفى نصف كوب الدقيق والبيضة والبقدونس وقلبيهم جيدا
اخفقي واستمري فى التقليب وشكلي اقراص صغيرة
وغلفيها فى البقسماط.
- نحضر طاسه وتدهن زيت بسيط ونتركها علي النار ونضع كل قرص  في الطاسة حتي النضج   وياخد لون ذهبي ونقلبه على الوش التاني.

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