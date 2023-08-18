الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني مكسب مهم من ثورة 30 يونيو

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضة، أن نقاط التوافق بالحوار الوطني كانت أكبر بكثير من الخلاف، قائلا: "لما سمعنا الآراء في الحوار الوطني كان في شبه اتفاق في كثير من القضايا.





وأضاف الدكتور هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، والمذاع عبر قناة دي أم سي، أن أن هناك مجهود كبير بذل لتوطين فكرة الحوار الوطني ومنهجية جديدة في التنمية السياسية في مصر، مشيدا بفكرة جلوس الأحزاب والنقابات والمثقفين للوصول إلى المطلوب من مخرجات للحوار الوطني.

وتابع: "النقاشات كانت بلا أسقف حمراء وده جعلنا نعرف المشاكل الحقيقية وما يمكن أن نتحرك فيه، واتوقع المخرجات ستمس الشارع المصري وما بعد الحوار الوطني سيختلف عن ما قبل الحوار الوطني في الحياة السياسية".

ونوه إلي أن الحوار الوطني مكتسب مهم من مكتسبات ثورة 30 يونيو وحوار كبير بعمق وبحضور نخبة سياسية كبيرة.

