عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني مكسب مهم من ثورة 30 يونيو

صدى البلد

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضة، أن نقاط التوافق بالحوار الوطني كانت أكبر بكثير من الخلاف، قائلا: "لما سمعنا الآراء في الحوار الوطني كان في شبه اتفاق في كثير من القضايا.

 
 

وأضاف الدكتور هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، والمذاع عبر قناة دي أم سي، أن أن هناك مجهود كبير بذل لتوطين فكرة الحوار الوطني ومنهجية جديدة في التنمية السياسية في مصر، مشيدا بفكرة جلوس الأحزاب والنقابات والمثقفين للوصول إلى المطلوب من مخرجات للحوار الوطني.

وتابع: "النقاشات كانت بلا أسقف حمراء وده جعلنا نعرف المشاكل الحقيقية وما يمكن أن نتحرك فيه، واتوقع المخرجات ستمس الشارع المصري وما بعد الحوار الوطني سيختلف عن ما قبل الحوار الوطني في الحياة السياسية".

ونوه إلي أن الحوار الوطني مكتسب مهم من مكتسبات ثورة 30 يونيو وحوار كبير بعمق وبحضور نخبة سياسية كبيرة.
 

30 يونيو الحوار الوطني الحياة السياسية الدكتور هشام عبد العزيز برنامج مساء دي إم سي هشام عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

أحمد حسن يعلن عن وجهة أحمد حجازي بعد اتحاد جدة

قرار عاجل من الشباب السعودي لحسم ضم زيزو نجم الزمالك

بركات ينهي الجدل حول مصير القندوسي مع الأهلي

أخبار سيئة |نجم الزمالك يكشف تفاصيل قرب رحيل زيزو

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن بديل زيزو في الزمالك

بعد المليار الـ12 من التخزين الرابع لسد النهضة.. ماذا يحدث لمخزون السد العالي

ترشيحاتنا

الاتصالات تعلن موعد تفعيل كارت الخدمات الموحد

مفاجأة غير سعيدة لمروجي الأكاذيب والشائعات عن فاتورة الكهرباء

الصلاة على النبي ليلة الجمعة.. أجرها وأفضل صيغة للشفاعة وتفريج الكرب

BMW تطرح X5 موديل 2024 بالسوق المصري | اعرف سعرها

تنسيق الجامعات 2023.. كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية

حكم بالسجن 22 عاما لامرأة حاولت تسميم ترامب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

لذيذ جدا.. طريقة عمل البرجر المشوى علي الفحم

بعد التحذير من المتحور الجديد .. أطعمة لرفع مناعة الجسم

ليس له علاج.. سر التحذير من متحور كورونا الجديد

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ