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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمى عن مسلسل سفاح الجيزة : شخصيتي المركبة جذبتني

صدى البلد

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارم.. في مسلسل "سفاح الجيزة" من "أعمال شاهد الأصلية" على "شاهد" اعتباراً من 25 أغسطس.

 

يقول الفنان أحمد فهمي أن جزءاً من حكاية العمل مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقة، غير أن الشخصيات والأحداث والتفاصيل في معظمها ذات بعد درامي ولا تعكس الواقع أو شخصياته". 

ويتابع فهمي حول الدور الذي يلعبه في المسلسل: "أقدم شخصية جابر وهو المجرم السفاح، والقاتل المتسلسل المحرك للأحداث. 

ثمة ظروف معينة تعرّض لها جابر في طفولته أثّرت في نشأته النفسية وهو ما كان أحد أسباب وصوله إلى ما هو عليه، وذلك شأن معظم السفاحين والقتلة المتسلسلين". يضيف فهمي: "شدّتني الشخصية المركبة للسفاح فضلاً عن كون العمل ضخم وحُضّر له جيداً، وينوّع من حضوري في الكوميديا والتراجيديا".

 وختم فهمي "استغرق التحضير للمسلسل أكثر من سنتين، رغم أنه يأتي في 8 حلقات فقط، فالمشروع ضخم، وفكرته جديدة على الشارع العربي، وتطلّب ذلك من فريق العمل دراسة الجوانب النفسية والسلوكية للسفاح، وتقديم مبرّرات درامية مقنعة وبناء الشخصيات بطريقة علمية ودرامية".

العمل من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وآخرين.. تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري. 

واستغرقت عملية الإنتاج برمّتها أكثر من عامين، ابتداءً من المراحل التحضيرية وتطوير النص والشخصيات وورش العمل، مروراً بالتصوير، ووصولاً إلى مرحلة ما بعد الإنتاج.

تدرّب أحمد فهمي على يد الشيف منى البنّا ليظهر محترفاً في مشاهد تجهيز وإعداد الطعام.

تخلل مرحلة الكتابة جلسات وورش عمل مع أخصائيين نفسيين وذوي اختصاص بهدف العمل على بناء البعد النفسي والسلوكي للشخصيات وتطويره بطريقة علمية ومهنية.

تلقى الطفل الذي قام بأداء دور ابن "باسم سمره" في العمل دروساً في التمثيل على يد الاختصاصية ريم حجاب.

احمد فهمي هادي الباجوري شاهد الأصلية صلاح عبد الله سفاح الجيزة

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