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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

٢٥ أغسطس.. موعد عرض مسلسل "سفاح الجيزة" على "شاهد"

صدى البلد

تعرض منصة "شاهد" مسلسل "سفاح الجيزة" ٢٥ أغسطس، من بطولة أحمد فهمي وباسم سمرة،  وصلاح عبد الله وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

ويتكون المسلسل من ٨ حلقات من بطولة "أحمد فهمي" و إخراج "هادي الباجوري"  ويشارك في بطولته ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، هايدي خالد.

وينتمي نوعية المسلسل إلى أعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاة من قصص واقعية وحقيقة،  ويتحدث عن قضية  "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية. 
ونشر هادي الباجوري على حسابه الرسمي بـ فيس بوك، البرومو المبدئي للعمل، معلقًا: سفاح الجيزة قريبًا على شاهد.
أحمد فهمي في البرومو المبدئي، وهو يرتكب أكثر من جريمة قتل، وذلك في أجواء مليئة بالتشويق والإثارة.

أحمد فهمي والسفاح:


كشف النجم أحمد فهمي، عن تفاصيل مسلسله الجديد "السفاح" والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة.

وقال  “لست حزينا على عدم عرضه قبل رمضان وتأجيله؛ بالعكس كنت متخوفا من فكرة عرضه قبل رمضان”، معلقا "كان ممكن يتوه وسط بروموهات مسلسلات رمضان".

استكمل "المسلسل يدور حول سفاح الجيزة؛ وأتمني له النجاح، وأن ينال إعجاب الجمهور".

أحمد فهمي ومسلسل السفاح
يستعد الفنان أحمد فهمي لعرض مسلسل جديد يحمل اسم سفاح الجيزة، وهو عمل عبارة عن مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب سفاح الجيزة.

ومن المفترض أن يتم عرض المسلسل على منصة شاهد الأصلية.


يضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمره، صلاح عبد الله، حنان يوسف، وعددا آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار من الجريمة والتشويق، ويرتكب فهمي عدد من الجرائم الغامضة، والمسلسل مستوحاه من قصة حقيقية.

 

أحمد فهمي والسفاح النجم أحمد فهمي هادي الباجوري سفاح الجيزة مسلسل السفاح

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