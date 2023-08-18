رضا عبدالعال : رحيل عبدالحفيظ لغز وبيبو ليس له خبرات كافية

أكد رضا عبدالعال، محلل برنامج "البريمو" أن رحيل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي لغز كبير، بعد انتشار شائعات كثيرة عن سبب رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الماضية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" رحيل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي لغز كبير من وجهة نظري وما يقال عن أسباب رحيله عن منصبه مجرد تصفية حسابات من البعض مما يروجون الشائعات ضد عبدالحفيظ ".



وتابع:" خالد بيبو ليس الشخص المناسب لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي وليس له الخبرات الكافية لهذا المنصب وليس بخبرات وقوة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق".