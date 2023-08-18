بأمر السيسي| بشائر للمصريين بشأن الكهرباء.. وهذه القائمة الكاملة لشرائح الاستهلاك

ما أسعار شرائح الكهرباء؟ يتسائل المواطنين عن أسعار الكهرباء سواء الاستهلاك الشخصي أو التجاري، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة الأخير.

يذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه أمس الخميس، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا.

وجاء قرار تثبيت أسعار الكهرباء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية؛ للتيسير على المواطنين، في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

تأجيل زيادة أسعار الكهرباء

كما تم مد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في أسعار الكهرباء وتعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير عام 2024.

وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

وبناء على ذلك، فإن أسعار شرائح الكهرباء التى سيتم الاستمرار في تطبيقها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي أسعار شرائح الكهرباء المعلنة منذ يوليو 2021 ومن المقرر أن يستمر العمل بها حتى يناير المقبل.

أسعار شرائح الكهرباء "الشخصي"

1- الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرشا)

2- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات ( 58 قرشا)

3- الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرشا)

4- الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قرشا)

5- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشا)

6-في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر ،من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (128 قرشًا).

7- وفي حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).

أسعار شرائح الكهرباء "تجاري"

وحول سعر كيلو الكهرباء التجاري 2023، فإن الشرحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (65 قرشًا).

فيما تأتي الشرحة الثانية من 0 إلى 250 كيلو وات بتكلفة 120 قرشًا، والشريحة الثالثة من 0 إلى 600 كيلو وات بتكلفة 140 قرشًا.

أما الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات بـ155 قرشًا، والشريحة الخامسة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات بـ160 قرشًا.