أخبار مصر على مدار 24ساعة| تثبيت أسعار الكهرباء.. وتجديد تكليف حسن عبدالله

أخبار مصر.. وافقت الحكومة على تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً حتى يناير 2024، كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 436 لسنة 202 بتجديد تكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بتوجهات الرئيس السيسي.. قرار عاجل عن أسعار الكهرباء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠٢٣ بتجديد تكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عاما اعتبارا من ١٨ أغسطس ٢٠٢٣.

الحكومة توافق على بيع بعض الأراضي بـ الدولار

أحيطت الحكومة خلال اجتماعها، اليوم الخميس 17 أغسطس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

فرحة جديدة.. قرار يخدم مصلحة المواطن بشأن فاتورة الكهرباء

أعلن مجلس الوزراء اليوم ، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراعاة البعد الاجتماعي، و اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين ،تثبيت أسعار الكهرباء، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة، ستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.

أقصى درجات الحيطة.. تحذيرات عاجلة ورفع الرايات الحمراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية

وجهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية تحذيرات عاجلة بـ رفع الرايات الحمراء والصفراء بسبب حالة عدم الاستقرار النسبي على شواطئ الإسكندرية مع وجود عدد كبير من المصطافين.

توقيع مذكرتي تفاهم لتطوير مطار القاهرة ودراسات جدوى لتشغيل مدينة البضائع

ترأس الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وفدًا مصريًا رفيع المستوى خلال زيارته لمدينة سنغافورة على مدارالأيام الماضية توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة شانجي الدولية للمطارات.

تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء القواعد الخرسانية للقطار الكهربائي بالجيزة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء تحويلات مرورية؛ لاستكمال تنفيذ أعمال إنشاء القواعد الخرسانية، وتحويل المرافق المتعارضة مع مسار مشروع القطار الكهربائي بالجيزة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مرفق الكهرباء يبدأ بناء سوق للطاقة بمنحة أوروبية.. تفاصيل

حصل جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير"EBRD" بهدف البدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة

EG.5.. متحور كورونا الجديد يتغير باستمرار وقادر على الهروب من المناعة

عاد القلق إلى العالم بعد ارتفاع إصابات متحور كورونا الجديد EG.5، وأشارت دورية الجمعية الطبية البريطانية، إلى أن المتحور يكتسب قوة حول العالم، وسط جهود عالمية على مدار العامين الماضيين، لتكثيف حملات التطعيم وتدابير الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

قرار جمهوري بتجديد تعيين شريف صلاح الدين رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠٢٣ بتجديد تعيين الدكتور شريف محمد صلاح الدين رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من ١٩ اغسطس ٢٠٢٣….

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مجلس الوزراء يوافق على إقامة 20 مشروعاً في 10 محافظات.. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة لإبرام عقد تأمين جماعي مؤقت على حياة الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنتفعين بوحدات سكنية بمدينة بدر، سواء تعلق ذلك بالمرحلة الأولى أو ما يليها من مراحل.

وزيرة البيئة: حوافز اقتصادية لمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة البيئية تشجيعاً للاستثمار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد. وزيرة البيئة في الجلسة الوزارية الخاصة "بالإستثمار الاخضر"، والمنعقدة ضمن فعاليات الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)

الوزراء يوافق على إصدار مؤسسة التمويل الدولية سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية

وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة المالية للتوقيع على الخطاب المقترح إرساله إلى مؤسسة التمويل الدولية، والذي يفيد بموافقة الحكومة المصرية على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية.

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا لأبناء سيناء

وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بواقع 1% لأبناء محافظة شمال سيناء.

الحكومة توافق على تمويل البنك الآسيوي لتحويل سكة حديد أبوقير لمترو كهربائي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

أمطار وسيول على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة 18 أغسطس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأسبوع المقبل.. البابا تواضروس يبدأ زيارة للمجر للمشاركة في عيدها القومي

يبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، الأسبوع المقبل، زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من الحكومة المجرية، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

السيسي يوجه بالمحافظة على الطابع المميز لتراث القاهرة التاريخية وقيمتها الأثرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

مطار القاهرة.. قررت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس إدارة الشركة، غلق صالة الوصول رقم (1) بمبني الركاب رقم (1) والمعروف بالمطار القديم كلياً، أمام الركاب القادمين من الخارج، ونقل الرحلات الوصول إلى صالة رقم (۳) وصول بنفس المبنى، وذلك بدء من الساعات الأولى ليوم الأحد القادم الموافق 20 أغسطس، استعدادا لبدء أعمال التطوير والتجديد في الصالة القديمة.

مجمع الزراعات المحمية.. نقلة نوعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر وإنتاج البذور

خطوة نوعية فريدة تدشن الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة للقوات المسلحة في الأول من شهر سبتمبر المقبل مجمع إنتاج تقاوي البذور على مساحة أكثر من سبعة أفدنة داخل قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية على طريق وادي النطرون - العلمين

للقادمين من الخارج.. مطار القاهرة ينقل وصول رحلات 30 شركة طيران لهذا المبنى

مطار القاهرة.. تبدأ شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس الإدارة، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، غلق صالة الوصول رقم (1) بمبنى الركاب رقم (1) والمعروف بالمطار القديم، أمام الركاب القادمين من الخارج، ونقل الرحلات الوصول إلى صالة رقم (3) وصول بنفس المبنى

مدير عام الآثار المستردة في حوار لـ«صدى البلد»: 90% من القطع الأثرية العائدة غير مُسجّلة.. وهذه طرق التواصل معنا

رجال عاهدوا الله على استرداد كنوز مصر الأثرية المهربة بطرق غير شرعية، لتنجح مهمتهم في استعادة أكثر من 29 ألف قطعة أثرية حتى تاريخ كتابة تلك السطور، توهم المُهربون والباحثون عن الثراء السريع للحظات أنها خارج قبضة رجال كافة الجهات المعنية وكذلك الإدارة العامة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، التي يوجهون ضربات متتالية يكاد لا يخلو شهر إلا وتعود آثار هُرّبت إلى أرض الوطن.