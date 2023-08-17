قرار جمهوري بتجديد تعيين شريف صلاح الدين رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠٢٣ بتجديد تعيين الدكتور شريف محمد صلاح الدين رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من ١٩ اغسطس ٢٠٢٣

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس