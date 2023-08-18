ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط مساء أمس الخميس بعد انخفاضها لثلاث جلسات متتالية، وذلك وسط تراجع الدولار وسعي البنك المركزي الصيني لدعم سوق العقارات والاقتصاد بشكل عام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.8% عند التسوية إلى 84.12 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار أو 1.3% إلى 80.93 دولار للبرميل.
وانخفضت الأسعار بأكثر من 1.5% في الجلسة السابقة بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الصيني الذي يعاني من أزمات واحتمال حدوث زيادات أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وقال البنك المركزي الصيني إنه سيحافظ على وفرة معقولة من السيولة وسيواصل اتباع سياسة "دقيقة وقوية" لدعم التعافي الاقتصادي في مواجهة الرياح المعاكسة.