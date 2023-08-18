ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط مساء أمس الخميس بعد انخفاضها لثلاث جلسات متتالية، وذلك وسط ‏تراجع الدولار وسعي البنك المركزي الصيني لدعم سوق العقارات والاقتصاد ‏بشكل عام.‏



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.8% عند التسوية إلى 84.12 ‏دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار أو ‏‏1.3% إلى 80.93 دولار للبرميل.‏

وانخفضت الأسعار بأكثر من 1.5% في الجلسة السابقة بسبب مخاوف تتعلق ‏بالاقتصاد الصيني الذي يعاني من أزمات واحتمال حدوث زيادات أخرى في أسعار ‏الفائدة في الولايات المتحدة.‏

وقال البنك المركزي الصيني إنه سيحافظ على وفرة معقولة من السيولة وسيواصل ‏اتباع سياسة "دقيقة وقوية" لدعم التعافي الاقتصادي في مواجهة الرياح المعاكسة.‏