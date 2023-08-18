عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القانون يحظر استغلال جزر البحيرات في رعي الماشية وصيد الطيور

صدى البلد

حدد قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، غرضين لإنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها، أو تحويط أية مساحة مائية منها، وذلك بترخيص من جهاز تنمية البحيرات، كما حظر أيضا القيام بعدة أمور بشأن استغلال جزر البحيرات.

وحظرت المادة 14 إنشاء  بغير ترخيص من الجهاز الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين:

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.

(ب) إنشاء مزارع للأسماك.

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

يعد قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، من القوانين الهامة التي خرجت للنور في ظل مجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك للحفاظ على ثروة مصر المائية وتنظيم إقامة الجسور والحدود على الترع والبحيرات.

البحيرات قانون البحيرات الجزر تنمية البحيرات جهاز تنمية البحيرات استغلال جزر البحيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

بعد المليار الـ12 من التخزين الرابع لسد النهضة.. ماذا يحدث لمخزون السد العالي

بعد القبض علي مسئول كبير بالتعليم .. مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين

بعد قرار السيسي.. كيف كان عام حسن عبد الله الأول بالبنك المركزي؟

خلصت على مراتي.. رجل ينهي حياة زوجته بطعنات غادرة في منزل والدها بالغربية

بركات ينهي الجدل حول مصير القندوسي مع الأهلي

أحمد حسن يعلن عن وجهة أحمد حجازي بعد اتحاد جدة

قرار حاسم من حجازي للموافقة على فسخ تعاقده مع اتحاد جدة

ترشيحاتنا

عودة الأجواء الشتوية والعظمى 31.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كتل هوائية من جنوب أوروبا.. الأرصاد تزف أخبارا سارة بشأن الأحوال الجوية

الدينار الكويتي يكسر حاجز الـ100 جنيه.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

البيت الأبيض يكشف عن عرض قدمته واشنطن لـ بيونج يانج وقوبل بالإهمال

تحذير بحري لمدة 72 ساعة| الأمواج 3 أمتار وسرعة الرياح 60 كم/ ساعة

يكسر حاجز الـ2300 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب المتوقعة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

عائد يصل لـ 19.5% .. تفاصيل شهادة الادخار الجديدة من بنكي الأهلي ومصر

طريقة عمل الكبد والقوانص الفراخ

فيديو

3 عروض احتراف لـ زيزو .. مرتضى منصور يناور والأهلي في الصورة «فيديوجراف»

التفاصيل الكاملة لطلاق سام أصغري وبريتني سبيرز/ فيديو جراف

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ