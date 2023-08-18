علاج عين السمكة.. وصفات وحلول سحرية

عين السمكة هي زيادات صغيرة وخشنة على القدمين، تظهر عادة على الكرات والكعب في القدمين، وهي المناطق التي تتحمل أكبر قدر من الضغط، قد يتسبب هذا الضغط أيضًا في نمو عين السمكة إلى الداخل تحت طبقة صلبة وسميكة من الجلد.

عين السمكة سببها فيروس الورم الحليمي البشري، يدخل هذا الفيروس من خلال جروح صغيرة أو شقوق في أسفل القدمين.

لا تمثل معظم عين السمكة مشكلة صحية خطيرة وغالبًا ما تختفي دون علاج ، خاصة عند الأطفال دون سن 12 عامًا للتخلص منها عاجلاً ، يمكنك تجربة علاجات الرعاية الذاتية أو زيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

علاج عين السمكة في القدم

يبحث الكثير من الأشخاص عن علاج عين السمكة في القدم، و الذي ينتج في الكثير من الأحيان عن عدوى بفيروس الورم الحليمي البشري في الطبقة الخارجية من الجلد على باطن القدمين، تتطور عين السمكة عندما يدخل الفيروس من خلال جروح صغيرة أو شقوق أو نقاط ضعيفة في أسفل القدم، إذا تركت عين السمكة دون علاج ، يمكن أن تستمر من بضعة أشهر إلى سنتين عند الأطفال ، وعدة سنوات عند البالغين.

فيروس الورم الحليمي البشري شائع جدًا ، ويوجد أكثر من 100 نوع من الفيروسات، لكن القليل منهم فقط يسبب البثور على القدمين، من المرجح أن تتسبب الأنواع الأخرى من فيروس الورم الحليمي البشري في ظهور عين السمكة في مناطق أخرى من الجلد أو على الأغشية المخاطية.

يستجيب الجهاز المناعي لكل شخص بشكل مختلف لفيروس الورم الحليمي البشري، ليس كل من يتعامل معها يصاب بعين السمكة، حتى الأشخاص في نفس العائلة يتفاعلون مع الفيروس بشكل مختلف.

سلالات فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبب عين السمكة ليست شديدة العدوى، لذلك لا ينتشر الفيروس بسهولة عن طريق الاتصال المباشر من شخص لآخر، لكنه يتكاثر في الأماكن الدافئة والرطبة ، لذلك قد تصاب بالفيروس عن طريق المشي حافي القدمين حول حمامات السباحة أو غرف تبديل الملابس، إذا انتشر الفيروس من الموقع الأول للإصابة ، فقد ينمو المزيد من عين السمكة.

علاج عين السمكة في القدم

معظم عين السمكة غير ضارة وتختفي دون علاج ، على الرغم من أنها قد تستغرق عامًا أو عامين عند الأطفال، بل وقد تستغرق وقتًا أطول عند البالغين، إذا كنت ترغب في التخلص من عين السمكة عاجلاً، ولم تساعد أساليب الرعاية الذاتية ، فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، قد يساعد استخدام واحد أو أكثر من العلاجات التالية:

طب التجميد (العلاج بالتبريد): يتم إجراء العلاج بالتبريد في العيادة ويتضمن وضع النيتروجين السائل على عين السمكة، إما باستخدام رذاذ أو مسحة قطنية، قد تكون هذه الطريقة مؤلمة ، لذلك قد يقوم مقدم الرعاية الصحية بتخدير المنطقة أولاً.

يتسبب التجميد في تكوين بثرة حول عين السمكة ، وتنسلخ الأنسجة الميتة في غضون أسبوع أو نحو ذلك، قد يحفز العلاج بالتبريد أيضًا جهاز المناعة لديك لمحاربة عين السمكة الفيروسية، قد تحتاج إلى العودة إلى العيادة لتكرار العلاج كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى تختفي عين السمكة.

الآثار الجانبية المحتملة للعلاج بالتبريد هي الألم والبثور والتغيرات الدائمة في لون الجلد (نقص التصبغ أو فرط التصبغ) ، خاصة عند الأشخاص ذوي البشرة السمراء أو السوداء.

دواء تقشير أقوى (حمض الساليسيليك): تعمل أدوية الثآليل القوية بوصفة طبية مع حمض الساليسيليك عن طريق إزالة طبقة من الثآليل في المرة الواحدة، قد تعزز أيضًا قدرة جهازك المناعي على محاربة البثور.

من المحتمل أن يقترح مقدم الرعاية الصحية الخاص بك تطبيق الدواء بانتظام في المنزل ، متبوعًا بزيارات مكتبية من حين لآخر، قد تستغرق إزالة عين السمكة بهذه الطريقة أسابيع.

المصدر: mayoclinic

علاج عين السمكة في القدم

علاج عين السمكة في اليد

عين السمكة ، المعروف أيضًا باسم الثؤلول أو الثؤلول الشائع ، هو نمو صغير قاسي يظهر على الجلد وينتج عن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، في حين أن هذه الثآليل تظهر بشكل شائع على باطن القدمين، فإنها يمكن أن تتطور أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك اليد.

إذا كان لديك عين السمكة في اليد، فقد يكون الأمر مزعجًا ومؤلماً ، خاصةً إذا كان موجودًا في مكان يتم فركه أو اصطدامه بشكل متكرر، مع العلاج الفوري يمكن التعامل مع عين السمكة على الأصابع وإزالتها بشكل فعال.

في هذه المقالة، سوف نستكشف أسباب وأعراض عين السمكة على اليد ، بالإضافة إلى خيارات العلاج الشائعة التي يمكن أن تساعدك على التخلص منها نهائيًا.

عين السمكة على اليد هو نمو جلدي ناتج عن عدوى فيروسية في الطبقة العليا من الجلد، يمكن أن يتطور في أي جزء من الإصبع ، ولكنه أكثر شيوعًا في أطراف الأصابع وحول فراش الظفر، تظهر هذه الثآليل عادةً على شكل نتوءات صغيرة وخشنة ومرتفعة قد تكون بلون اللحم أو بيضاء أو رمادية.

الفيروس الذي يسبب هذا النوع من الثؤلول هو فيروس الورم الحليمي البشري (HPV، يمكن أن ينتشر بسهولة من خلال التلامس المباشر مع جلد الشخص المصاب أو عن طريق استخدام الأشياء الملوثة مثل المناشف أو قلامة الأظافر، الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أكثر عرضة للإصابة بعين السمكة على اليد.

عادة ما تكون عين السمكة على اليد غير مؤلمة ، لكنها يمكن أن تكون مزعجة وقبيحة، إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تنمو في الحجم وتنتشر إلى مناطق أخرى من الإصبع أو إلى أصابع أخرى، تشمل خيارات العلاج لعين السمكة على اليد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والعلاج بالتبريد والعلاج بالليزر والجراحة.

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية: يمكن استخدام هذه الأدوية ، مثل حمض الساليسيليك أو البودوفيلين ، مباشرةً على الثؤلول لإذابه.

العلاج بالتبريد: يستخدم النيتروجين السائل لتجميد البثور ، مما يتسبب في تساقطها بعد أيام قليلة.

العلاج بالليزر: يتم استخدام الليزر لتدمير الثؤلول عن طريق استهداف الأوعية الدموية التي تمدها بالمغذيات.

الجراحة: في الحالات الشديدة ، قد يلزم استئصال الثؤلول جراحيًا تحت تأثير التخدير الموضعي.

يمكن منع ظهور عين السمكة على اليد عن طريق تجنب الاتصال المباشر مع الأفراد المصابين ، وتجنب مشاركة الأشياء الشخصية ، والحفاظ على نظافة اليدين ، وتجنب قضم الأظافر والبشرة، إذا كنت تشك في وجود ثؤلول أخمصي في إصبعك ، فمن المهم أن ترى طبيب أمراض جلدية للحصول على تشخيص دقيق وعلاج مناسب.

المصدر: tsmp

علاج عين السمكة في اليد

علاج عين السمكة بالتوم

يمكن أن تكون عين السمكة مشكلة محرجة ومزعجة ، خاصة إذا كان يمكن رؤيتها من قبل الآخرين ومع ذلك ، فهي أيضًا شائعة جدًا وعادة لا تمثل مصدر قلق كبير على الصحة، إذا كان لديك عين السمكة ، فقد تتمكن من معالجته بالثوم أو العلاجات الطبيعية الأخرى كبديل ، يمكنك استخدام العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية إذا لم تنجح الخيارات الطبيعية، ومع ذلك يجب أن تسعى للحصول على رعاية طبية إذا لم تكن متأكدًا من إصابتك بعين السمكة ، أو إذا كانت عين السمكة مؤلمة أو مزعجة ، أو إذا كنت تعاني من بعض المشكلات الطبية.

علاج عين السمكة بالثوم

-اختبر بشرتك، الثوم علاج منزلي رائع لعين السمكة الشائعة، يعمل الثوم الطازج بشكل أفضل ، ولكن يمكنك أيضًا استخدام عصير الثوم، افركي الثوم في جزء صغير من بشرتك أولًا لتتأكدي ما إذا كانت بشرتك حساسة تجاه الثوم، قد يصاب بعض الأشخاص بطفح جلدي من الثوم الطازج. الطفح الجلدي ليس خطيرًا ، لكنه قد يكون مزعجًا.

إذا حدث هذا لك ، فلا يزال بإمكانك استخدام العلاج ، لكن الطفح الجلدي قد يستمر، إذا فعلت ذلك ، اترك الثوم المهروس لمدة ساعة في المرة، قد يستغرق التخلص من الثؤلول وقتًا أطول أيضًا.

وجدت دراسة عولجت فيها عين السمكة للأطفال بالثوم أن 100٪ من الثآليل قد تم إزالتها دون آثار جانبية كبيرة بخلاف الشكاوى من الرائحة ومرة ​​واحدة من تهيج الجلد الخفيف، استخدمت دراسة أخرى مستخلصًا دهنيًا من الثوم على كل من الثآليل والذرة، لقد درسوا 42 مريضًا من مختلف الأعمار ووجدوا شفاءًا بنسبة 100 ٪ في جميع المرضى الذين يعانون من الثآليل.

يُعتقد أن العنصر الرئيسي المضاد للفيروسات في الثوم ، وهو مادة تعرف باسم الأليسين ، هو المادة الكيميائية التي تعمل على الثآليل ، ولكن تم إجراء القليل من الأبحاث لإثبات هذا الادعاء.

-جهز المنطقة: قبل أن تضع الثوم ، تحتاج إلى تطهير وتجفيف منطقة جلدك، اغسل يديك ثم اغسل المنطقة التي بها عين السمكة، استخدم الماء والصابون الدافئ، جفف المنطقة بمنشفة قطنية.

اغسل أي قطعة قماش لامست عين السمكة بالماء الساخن والصابون، يمكنك أيضًا تبييض المناشف للتأكد من القضاء على أي فيروس من الثآليل.

- ضع الثوم: خذ فصًا من الثوم واسحقه بالجزء المسطح من السكين، يمكنك أيضًا تقطيع فص ثوم إلى نصفين، افركي المنطقة بالثوم المهروس أو قطع حافة القرنفل للسماح للعصير بالمرور.

- غلف المنطقة: ضع الثوم المهروس على البثور مباشرة، غط الثوم وعين السمكة بضمادة أو بقطعة من الشريط اللاصق إذا كنت تفضل ذلك، تجنب وضع الثوم على الجلد السليم.

تأكد من عدم وجود أي جروح أو جروح مفتوحة في المنطقة، يمكن أن يحترق الثوم وقد ينتشر فيروس الثؤلول في المنطقة.

- كرر العلاج: العلاج لا يعمل بين عشية وضحاها، تحتاج إلى تكرار العملية يوميًا، أعد غسل وتجفيف الجرح، ضع ثومًا طازجًا مهروسًا أو مقطوعًا على البثور، قم بتغطية عين السمكة بالثوم الطازج ولف الجرح دائمًا بضمادة جديدة.

يمكنك أيضًا استخدام شريط لاصق للف الجرح، هذا يساعدها على البقاء جافة. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تهيج مناطق أخرى من بشرتك.

كرر علاج الثوم يوميًا لمدة 3-4 أسابيع على الأقل.

يبدأ معظم الأشخاص في رؤية عين السمكة يتضاءل في غضون 6-7 أيام، قد يبدو مجعدًا ومتجعدًا بعد إزالة الضمادة وغسل الثوم، كما سيبدو أكثر شحوبًا من ذي قبل.

إذا كنت لا ترى أي تحسن ، فاستشر طبيبك لمعرفة ما إذا كان هناك شيء آخر يحدث.

المصدر: wikihow