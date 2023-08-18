نشرة المرأة والصحة|تناول هذه الأطعمة مع الحليب يصيبك بالأمراض.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فساتين هيفاء وهبي في الساحل

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

للحفاظ على صحة الجسم ، يدرج الأشخاص أشياء غنية بالمغذيات في نظامهم الغذائي اليومي، ويعد الحليب جزءًا مهمًا من هذا النظام الغذائي الصحي، إنه غني بالعناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم والفيتامينات أ ، ب 6 ، د ، ك ، الفوسفور ، المغنيسيوم ، اليود ، إلخ. ومع ذلك ، هناك بعض الأطعمة التي قد لا تتناسب بشكل جيد مع الحليب ويمكن أن تؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي أو تقليله امتصاص المغذيات.

حرصت زينب ابنة هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورها خلال الإستمتاع بالأجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة روبي، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس في قصر البارون.