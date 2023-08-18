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رئيس التحرير
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مرأة

احذر.. تناول هذه الأطعمة مع الحليب تصيبك بالأمراض

كارثة| تناول هذه
كارثة| تناول هذه الأطعمة مع الحليب تصيبك بالأمراض

للحفاظ على صحة الجسم ، يدرج الأشخاص أشياء غنية بالمغذيات في نظامهم الغذائي اليومي، ويعد الحليب جزءًا مهمًا من هذا النظام الغذائي الصحي، إنه غني بالعناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم والفيتامينات أ ، ب 6 ، د ، ك ، الفوسفور ، المغنيسيوم ، اليود ، إلخ. ومع ذلك ، هناك بعض الأطعمة التي قد لا تتناسب بشكل جيد مع الحليب ويمكن أن تؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي أو تقليله امتصاص المغذيات.

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فيما يلي قائمة بـ 7 أطعمة يجب تجنبها بالحليب من أجل الهضم والصحة 
-اللبن الرائب
وفقًا للأيورفيدا، لا ينبغي أبدًا تناول الحليب واللبن الرائب معًا، إن تناول اللبن الرائب مع اللبن أو اللبن الرائب بعد الحليب ، كلاهما ضار بالصحة نتيجة لذلك ، قد يكون لديك أيضًا مشاكل متعلقة بالمعدة وقد تنزعج معدتك أيضًا.
-فواكه الحمضيات
لا يتم أيضًا استهلاك الحليب والحمضيات معًا، يمكن أن يؤدي تناول الفواكه الحمضية والحليب معًا إلى القيء أو آلام في المعدة، إذا كان عليك شرب الحليب ، فاستهلك الحليب بعد ساعتين على الأقل من تناول الفاكهة.
-سمك
تعتبر الأسماك مفيدة جدًا للصحة ، ولكن لا ينبغي أبدًا تناول الحليب والأسماك معًا نتيجة لذلك ، قد تكون منزعجًا من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل التسمم الغذائي وآلام المعدة وما إلى ذلك ، وبصرف النظر عن هذا ، يمكن أن تحدث أيضًا مشاكل متعلقة بالجلد، بصرف النظر عن هذا ، يعتبر استهلاك جوز الهند والحليب معًا ضارًا بالصحة أيضًا.
-الأطعمة الحارة
يمكن أن تحفز التوابل إنتاج الأحماض في المعدة ، والتي  عند دمجها مع الحليب ، قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي لدى بعض الأفراد، الأطعمة الغنية بالتوابل مثل الكاري والفلفل والتوابل الثقيلة قد تزيد من خطر ارتداد الحمض أو عسر الهضم عند تناولها مع الحليب.
-وجبات خفيفة مملحة
يمكن للوجبات الخفيفة المالحة مثل رقائق البطاطس والمعجنات أن تجعلك تشعر بالعطش ، وعندما تروي هذا العطش بالحليب ، فإن المحتوى العالي من الملح في هذه الوجبات الخفيفة يمكن أن يخل بتوازن الإلكتروليت في الجسم، قد يؤدي هذا المزيج إلى الانتفاخ وعدم الراحة.
-أطعمة غنية بالبروتين
في حين أن الحليب هو بالفعل مصدر جيد للبروتين ، فإن تناوله مع الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين مثل البيض أو اللحوم أو الفاصوليا قد يثقل كاهل جهازك الهضمي، قد يكون من الصعب هضم مزيج من مصادر البروتين المتعددة وقد يؤدي إلى ضيق في الجهاز الهضمي.
المصدر: timesofindia

 

الحليب البروتين الجهاز الهضمي الفيتامينات الكالسيوم اللبن الرائب

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