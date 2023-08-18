الأرصاد: اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن معظم محافظات الجمهورية شهدت تحسنا كبيرا في الأحوال الجوية حيث تعتبر درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بسبب الكتل الهوائية القادمة من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط بالإضافة إلى وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا، مما يساعد على الإحساس بأنخفاض درجات الحرارة.

استمرار التحسن فى درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية

وأشارت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “اكسترا نيوز” أن وجود السخي المنخفضة والمتوسطة بفترة الصباح الباكر والتى تحجب اشعة الشمس، مما تلطف من الجو بشكل كبير، ومن المتوقع أن تكون العظمي على القاهرة الكبري في فترة الظهيرة من المتوقع أن تسجل 33 درجة مئوية، مما يزيد من زيادة الإحساس بارتفاع الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، ولكن مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس تتخفض درجات الحرارة تزيد في فتارت الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، لافتة إلى أن فترات الليل تشهد أجواء صيفية معتدلة ولطيفة.

سرعة الرياح تذيد الاحساس بأنخفاض درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سرعة نشاط الرياح تزيد في فترات الليل لتصل سرعتها من 30 إلى 35 كيلو متر في الساعة، مؤكدة أن وجود نشاط الرياح يقلل من الاحساس بنسب الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس

وشددت على وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم على خليج السويس فقط، لافتة إلى أرتفاع الأمواج في خليج السويس سيصل إلى 3 أمتار، مضيفة أنه اليوم غير مؤهل لاعمال الصيد والتنزة والملاحة البحرية، ولكن الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط معتدلة ومؤهلين لكافة أعمال الصيد والتنزة والملاحة البحرية.



وأوضحت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص للأمطار الخفيفة والرعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء مثل سانت كاترين ودهب وطابا.