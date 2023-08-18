علاقة محرمة| تفاصيل مثيرة في مقتل رجل على يد زوجته وعشيقها بالمنوفية

قال إسلام أحمد، شقيق ضحية الزوجة الخائنة بمحافظة المنوفية، إنه اكتشف تورط زوجة شقيقة في قتله عن وطريق وضع السم له في العصير بمساعدة عشيقها، عن طريق الصدفة بعد دفن شقيقة بـ 43 يوما، موضحا أنه رأى مكالمات وتسجيلات ورسائل على هاتف زوجة شقيقة تفيد أنها على علاقة غير شريعة مع شخص آخر.

وأضاف خلال مشاركته على قناة الحدث اليوم، وفاته كانت غير طبيعة بعد أن رأيت خدوشا في رقبته فضلا عن لونها الأزرق والشفاه لونها أسمر، و طبيب الوحدة الصحية الذي أكد وفاته كانت لديه بعض الشكوك حول الوفاة بسبب وجود بعض العلامات في جسده".

تابع، بدأ الشك يدب في قلبي بعدما خرجت زوجة شقيقي ثاني يوم الوفاة بمكياج كامل، وبتخلص أوراق الوصاية وثالث يوم اشترت حلويات لنكتشف الجريمة بعد دفن أخويا بـ 43 يوما".

