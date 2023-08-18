مصرع شخص في حادث تصادم أتوبيس مع موتوسيكل بالشرقية

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم اتوبيس مع موتوسيكل بالطريق الأوسطي دائرة محافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الزوامل تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزوامل بإستقبال "السيد م ا ع ع" 25 سنة عامل مقيم كفر ابراش دائرة مركز مشتول السوق "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر وقوع حادث تصادم اتوبيس مع موتوسيكل بالطريق الأوسطي دائرة محافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الزوامل تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة