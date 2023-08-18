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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ العلاقات الدولية: تكثيف كييف هجماتها على مناطق روسية محاولات للاستفزاز

الدكتور عمار قناة
الدكتور عمار قناة استاذ العلاقات الدولية

قال الدكتور عمار قناة استاذ العلاقات الدولية إنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية فأنه يوجد تدرج في الكم والنوع من الأسلحة المرسلة إلى كيف وهذا يدل على فشل كل ما أرسل من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا وهذا ما رؤيته على جبهة القتال، وعدم رغبة وإرادة المنظومة الغربية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية في التوجه إلى أي حل سياسي، ولكن التكثيف الأخير مرتبط بتعثر وفشل الهجوم المضاد الأوكراني الذي روج له اعلاميا كثيرا ودعم عسكريا.


وأكد قناة خلال مداخلة هاتفية مرئية من سيفاستوبول من خلال تطبيق أسكاي بي ل “غرفة الأخبار” المذاعة على فضائية “أكسترا نيوز”، أن الغرب في مأزق وأزمة حقيقية من كيفية وآلية تسليح أوكرانيا مع تفاقم الأوضاع السياسية والمجتمعية في المنظومة الغربية والمنطقة الأوروبية.


وشدد أستاذ العلاقات الدولية على أن الإستمرار في العملية الهجومية هي مرتبطة بأكثر من عام فالأول التورط الاوروبي في هذه المسألة فقد عزموا الاختيارات لدى الولايات المتحدة وتداخل الهجوم الأوكراني مع الملفات الانتخابية بالولايات المتحدة وموقع الرئيس بايدن وحزبة الديمقراطي في  المعادلات السياسية الأمريكية القادمة، وتم الارتداد لهذا المنظور من خلال التوجه وخاصة  وجود المرحلة الاخيرة من المسيرات الأوكرانية  والتي يمكن وضعها في خانة “الإرهابية” وذلك لتوجهها للمناطق الأهلة بالسكان وعدم وجود أي مناطق عسكرية، منوها إلى كل هذا يأتي من الإفلاس السياسي من المنظومة الغربية وعدم وجود خيارات أخري لدي كييف للتوصل ولتحقيق إنجاز معين على الجبهات.

توجيه المسيرات الأوكرانية تجر روسيا لمربعات عسكرية

وتابع عمار قناة أستاذ العلاقات الدولية، أن توجيه المسيرات من كييف على روسيا لا يمكن أن تغير شيئا في المسار العسكري، وأن مسار المسيرات تحاول زعزعة المنظومة المجتمعية الروسية، لاستفزاز روسيا وجرها إلى مربعات عسكرية، وأيضا لمحاولة جر دول أخري لتوسيع ساحة الصراع.

استاذ العلاقات الدولية العملية الهجومية أوكرانيا الأسلحة الغربية الولايات المتحدة الامريكية جبهة القتال الأزمة الروسية الأوكرانية

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