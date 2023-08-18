حلوان تستعد لاستقبال فعاليات أسبوع شباب الجامعات

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن اهتمام الجامعة بأسبوع شباب الجامعات ينبع من كون الأسبوع مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية والمعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة العلمية والرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن هذه الفعاليات تسهم في بناء جيل متعلم ومتميز، حيث يكتسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات من خلال المشاركة في تلك الأنشطة المتنوعة.

وأعرب رئيس الجامعة عن أهمية هذه الأنشطة في تنمية شخصية الشباب وتوسيع آفاقهم، مشدداً على أنها تساهم في تعزيز الروح الرياضية والابتكارية لدى الطلاب. وأكد قنديل على ضرورة توفير بيئة تشجيعية للشباب للمشاركة الفعالة في هذه الفعاليات، مشيراً إلى أنها تعزز من التواصل والتعاون بين الجامعات والمعاهد العليا، وتعكس التنوع والابتكار في المجتمع.

وبحسب البيان الصادر من جامعة حلوان، أعلنت لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والتي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من ٨_ ١٤ سبتمبر المقبل، عن استعداداتها لاستقبال فعاليات الأسبوع برئاسة الدكتور محمود المسلاوى - عميد كلية الهندسة ورئيس اللجنة، وإشراف أستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وهى التجهيز والاعداد لمجموعة الأنشطة والمسابقات العلمية والتكنولوجية المختلفة التى سوف يتم تنفيذها خلال اسبوع شباب الجامعات ووضع القواعد واللوائح المنظمة لها وكذلك وضع أليات التحكيم، هذا بالإضافة إلى تكوين وفد الطلاب المشارك فى مجالات التسابق المختلفة الخاصة بالنشاط العلمى والتكنولوجى، حيث تم عقد مجموعة من ورش العمل لتدريبهم وتجهيز الأعمال المشاركة فى الاسبوع من ابتكارات ومشاريع علمية ومشروعات صناعية صغيرة، وكذلك تم عمل استمارات للوفد والإشراف المشارك باسم جامعة حلوان فى المسابقات العلمية.

كما أعلنت اللجنة أنها بصدد تجهيز أماكن تنفيذ مسابقات النشاط العلمي والتكنولوجي متضمنا ذلك المعرض العلمي الخاص بعرض الابتكارات والمشروعات العلمية والمشروعات الصغيرة وأماكن ورش تنفيذ وتصميم الروبوتات الخاصة بمسابقة برمجة الروبوت وقاعات العروض العلمية ومسابقات دوري المعلومات العلمية.

كما تم الانتهاء من تكوين فريق المحكمين الخاص بمختلف الأنشطة والمسابقات من داخل وخارج الجامعة فى مجالات التسابق المختلفة الخاصة بالنشاط العلمي والتكنولوجي.

هذا ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب .