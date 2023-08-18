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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: الكشف وتوفير علاج مجاني لـ1400 مواطن

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة". 

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17  أغسطس الجاري "بقرية جبل النور مركز ببا ،مكونة من8عيادات في 7تخصصات (الباطنة ،الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية، حيث تم الكشف على 1438 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،34 حالة معمل دم،39حالة معمل طفيليات، 15حالات أشعة واستصدار 14 قرار للعلاج على نفقة الدولة وتحويل حالتين للمستشفيات لاستكمال العلاج وفحص 23حالة موجات فوق صوتية.

وتضمنت فعاليات القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار ،أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

من جهته أوضح وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

 

التهاب الكبد الإلتهاب الكبدي الأولى بالرعاية الخدمات للمواطنين الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد يوسف

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