منها النايل كروز| خبير: زيادة حجوزات الموسم الشتوي للمزارات السياحية المصرية

قال محمد فاروق الخبير السياحي، إن الدولة المصرية بدأت للترويج للسياحة من شتاء العام الماضي للترويج للشتاء القادم بشكل تصاعدي وذلك من خلال التأكد من حجوزات هذا الموسم فى المزارات السياحية المصرية مثل الأقصر وأسوان والمناطق الساحلية منها مرسي علم وشرم الشيخ، دهب، القاهرة، الإسكندرية، العلمين.



وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز أن تم تقديم طلبات للدولة بالاحتياجات المطلوبة التي تم دراستها في مجلس الوزراء وتلبية الرغبات للتأكيد على التجربة السياحية الناجحة، مؤكدا أن الدولة لن تتأخر في مساعدة وتقديم افضل ما عندها لمساعدة مروجين القطاع الخاص لجلب السائحين وتحسين تجربتهم السياحية، كما ان القطاع الخاص يؤكد على جودة الخدمة وقيمة الجودة مقابل المال.

مزارات سياحية على بواخر “ النايل كروز”

وأعلن الخبير السياحي إنه اعتبارا من شهر أكتوبر سوف تكون هناك مزارات سياحية مؤكدة على بواخر " النايل كروز" سواء قبل السد او بعده متضمنة العديد من الجنسيات المختلفة، بالاضافة لتزايد الوافدين من سوق الشرق الأقصي سواء كان من السوق الصيني أو السوق الهندي.