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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون الهجرة.. المشدد وغرامة 200 ألف جنيه حال تهريب النساء والأطفال

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

تضمن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من المخالفات التي يحاسب عليها مرتكبيها بالحبس والغرامات المالية الكبيرة ، كما أقر القانون عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه تهريب النساء والأطفال و ذوى الإعاقة.  

 

عقوبات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

 

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

 

تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجانى من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، فى أى من الحالات الآتية:.

١ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

٢ - إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

٣ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرَّب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

 

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٤ - إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.

٥ - إذا كان عدد المهاجرين المهرَّبين يزيد على عشرين شخصًا، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمى أهلية أو ذوى إعاقة.

٦ - إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرَّب أو إتلافها.

٧ - إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

٨ - إذا استخدام الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة .

 

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