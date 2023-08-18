رياح وأمطار لعشاق الشتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن حالة الطقس

قالت الدكتورة منارغانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن وجود السحب المنخفضة والمتوسطة في فترة الصباح الباكر والتى تحجب أشعة الشمس، تلطف من الجو بشكل كبير، ومن المتوقع أن تكون العظمي على القاهرة الكبري في فترة الظهيرة 33 درجة مئوية، ومع فترات الليل وغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لافتة إلى أن فترات الليل تشهد أجواء صيفية معتدلة ولطيفة.

سرعة الرياح تزيد الأحساس بأنخفاض درجات الحرارة وأنخفاض نسب الرطوبة

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “اكسترا نيوز”، أن سرعة نشاط الرياح تزيد في فترات الليل لتصل سرعتها من 30 إلى 35 كيلو متر في الساعة، مؤكدة أن وجود نشاط الرياح يقلل من الاحساس بنسب الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس

وشددت على وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم على خليج السويس فقط، لافتة إلى ارتفاع الأمواج في خليج السويس سيصل إلى 3 أمتار، مضيفة أنه اليوم غير مؤهل لاعمال الصيد والتنزة والملاحة البحرية، ولكن الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط معتدلة ومؤهلين لكافة أعمال الصيد والتنزة والملاحة البحرية.